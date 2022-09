Mazda MX-5 Miata torna in condizioni immacolate, non ha mai abbassato il tetto!

Dopo avere visto una Porsche 928 abbandonata lavata dopo 15 anni dal team di AMMO NYC, torniamo sul loro canale YouTube per assistere al ritorno in condizioni eccellenti di una Mazda Miata abbandonata dopo 2.400 km, percorsi tutti peraltro con il tetto alzato.

Avete letto bene, tutti i chilometri che ha visto questa Mazda MX-5 sono stati percorsi senza abbassare il tetto. Ciononostante, ciò potrebbe avere giovato alla conservazione di questo esemplare. Dal filmato potete vedere, infatti, che è praticamente in condizioni perfette: la carrozzeria è priva di ruggine, la tappezzeria è perfetta e la parte superiore in tela sembra quasi immacolata.

Ad ogni modo, l’esperienza di AMMO NYC a cui possiamo assistere è molto piacevole: dopo una analisi iniziale delle condizioni della Mazda e una pulizia preliminare, inizia il trattamento completo tra schiuma, risciacquo e lucidatura. Dopodiché, Larry Kosilla – questo il nome del meccanico che si presenta in video – spiega che in realtà l’intero procedimento di rimessa in sesto è più complesso di quanto uno possa pensare per un semplice motivo: essendo che la Mazda MX-5 in questione è già di suo in ottime condizioni, migliorarle è un compito particolarmente arduo.

Dopo questa precisazione, egli comunque riesce effettivamente a rendere la Miata ancora più lucida e spettacolare da vedere. Il risultato finale è sensazionale ed è come se fosse appena arrivata in concessionaria. Considerata la rarità delle Miata, siamo certi che questo modello verrà venduto a cifre spaziali ora che è ancor più uno splendore.

