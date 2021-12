Mazda MX-5 Miata 2022 lanciata ufficialmente: arriva l'importante tecnologia KPC

Dopo l’annuncio del nuovo crossover Mazda CX-30 2022, la casa automobilistica giapponese lancia sul mercato domestico anche la nuova Mazda MX-5 2022 con accorgimenti tecnici importanti. Sebbene esternamente sembri uguale all’ultima versione, questo modello ha novità da non sottovalutare.

La più notevole è certamente la tecnologia Kinematic Posture Control o KPC, la quale capisce le intenzioni di svolta in tempo reale in base alla differenza di velocità tra le ruote posteriori sinistra e destra, generando una forza anti-sollevamento in curva tale da ridurre il rollio e far sentire la roadster più piantata a terra. L’impatto della tecnologia fornisce quindi una postura di svolta più stabile, aumentando o diminuendo progressivamente a seconda delle necessità.

La Mazda MX-5 2022 in Australia verrà fornita con motore aspirato a quattro cilindri da 2 litri, eliminando invece il propulsore da 1,5 litri. Confermata, invece, la presenza di un nuovo colore detto Platinum Quartz Metallic, assieme all’inedito pacchetto interni in pelle Terracotta Nappa. Il prezzo della Mazda MX-5 2022 JDM sarà nel range tra 28.000 e 33.000 Dollari al cambio attuale, mentre la vendita avrò inizio a metà gennaio. Come ripreso da Carscoops, allo stato attuale non sono note però le specifiche ufficiali per la versione in arrivo in Occidente, a partire dagli Stati Uniti.

Sempre a proposito di Mazda, giusto dieci giorni fa abbiamo visto come funziona la nuova Mazda2 Hybrid 2022.