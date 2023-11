La Mazda MX-5 Cyberpunk ha vinto l'Hot Wheels Legends Tour 2023

Hot Wheels ha annunciato che la vincitrice dell'Hot Wheels Legends Tour 2023 è una Mazda MX-5 Miata del 1990 chiamata "Chimera", è stata costruita in Nuova Zelanda e si ispira alla cultura automobilistica giapponese Kaido Racer e al genere fantascientifico Cyberpunk.

Le modifiche includono sottili fari a LED, prese d'aria nello spazio per gli indicatori di direzione anteriori, specchietti montati sul parafango e un kit wide-body. Questa Miata presenta bagliori larghi, sedili aftermarket, un volante a tre razze, un display digitale, indicatori e interruttori aftermarket (di recente vi abbiamo condiviso il render di quella che potrebbe essere la nuova Mazda MX5 elettrica)

Non sono stati forniti dettagli sul motore, ma è probabile che siano presenti "migliorie sonore" grazie a una marmitta Yoshimura progettata per l'uso motociclistico. Hot Wheels aggiungerà la Chimera alla sua collezione di auto in scala. Chris Watson (colui che ha progettato questa auto) potrebbe partecipare nuovamente al Legends Tour, visto il suo progetto passato di una station wagon GT-R della generazione R35.

La Polestar Sinergy stupì non poco a Monaco, in occasione dell'IAA Mobility. Questa auto è il risultato del programma "Polestar Design Contest" che ha visto ben 600 progetti candidati. Polestar ha ottenuto, grazie a questo veicolo, una collaborazione con Hot Weel, che trasformerà la Sinergy in un modellino.