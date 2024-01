La Mazda MX-5 2024 è già arrivata negli USA: con quali novità?

La Mazda MX-5 è ormai una sorta di “unicorno” nel mercato attuale, soprattutto europeo. Un modello dal design unico che presto riceverà importanti novità, anzi, negli USA il modello è già stato aggiornato al 2024, vediamo con quali modifiche.

Anche se i prezzi vengono solitamente alla fine, con la nuova Mazda MX-5 2024 è importante parlarne subito: oltreoceano, la sportiva giapponese parte da 28.985 dollari, ovvero 26.700 euro al cambio diretto, il che potrebbe darci qualche indizio sul listino che potrebbe avere in Italia. Tutti i modelli 2024 presentano un motore anteriore con trazione posteriore Skyactiv-G a 4 cilindri, capace di erogare 135 kW/181 CV a 7.000 giri/min con 204 Nm di coppia a 4.000 giri/min.

La due-posti giapponese viene offerta con cambio manuale nelle versioni Sport, Club e Grand Touring; solo con quest’ultima variante è possibile configurare anche il cambio automatico a 6 rapporti. La MX-5 2024 continuerà a offrire il sistema Kinematic Posture Control (KPC), con le sospensioni regolate via software che promettono una maggiore precisione. Migliorato il feeling dello sterzo, che ora sfrutta l’electric power-assisted steering (EPAS).

La MX-5 2024 incorpora anche nuovi elementi LED DRL, una nuova firma luminosa e design dei cerchi rinnovati. Con il pacchetto Brembo BBS Recaro, infine, è possibile rendere la due-posti ancora più sportiveggiante; abbiamo infatti freni Brembo e sedili sportivi Recaro. Per gli amanti della versione RF (retractable fastback), il tetto si può aprire e chiudere in appena 13 secondi semplicemente premendo un tasto. Non ci resta che aspettare fiduciosi nuove indicazioni per il nostro mercato. Nel frattempo c’è chi pensa già a come sarà la Mazda MX-5 nel 2026.