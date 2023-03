La nuova Mazda MX-30 Plug-in Hybrid ha ottenuto le 5 Stelle Euro NCAP

Lo scorso mese di gennaio Mazda ha presentato al mondo la sua nuova MX-30 e-Skyactiv R-EV, evoluzione della MX-30 Full Electric. La Plug-in Hybrid del marchio giapponese ha ora conquistato le 5 Stelle negli avanzati test Euro NCAP.

Gli eccellenti risultati ottenuti dalla MX-30 "originale" (due settimane con la Mazda MX-30 elettrica) nel 2020 vengono dunque confermati anche a bordo della variante ibrida, che nella realtà non è affatto una Plug-in Hybrid "tradizionale". Come vi abbiamo spiegato nell'articolo Tutto sulla nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, la vettura giapponese monta ora un motore elettrico da 168 CV, la sua batteria invece è stata portata a 17,8 kWh per lasciare spazio a un motore rotativo in grado di funzionare da generatore. Nella pratica, per semplificare, la nuova MX-30 e-Skyactiv R-EV è "un'auto elettrica dall'autonomia pressoché infinita", grazie al serbatoio di benzina da 50 litri che serve ad alimentare il motore rotativo.

Tornando alle 5 Stelle Euro NCAP, la vettura ha ottenuto il 91% nella protezione degli occupanti adulti, l'87% nella protezione degli occupanti bambini, mentre sul fronte degli utenti più fragili della strada (pedoni e ciclisti) siamo arrivati al 68%. Infine in materia di tecnologie di assistenza alla guida il modello ha ottenuto il 73%. Presentata in anteprima mondiale al Motor Show di Bruxelles, la nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV sarà in vendita in tutta Europa prossimamente, nel corso del 2023.