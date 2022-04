La Mazda MX-30 col motore rotativo arriverà nel 2022: verrà utilizzato come range extender

Inutile nasconderlo, quando si parla di Mazda ci sono due cose che tornano subito a mente: la RX-7 e il motore Wankel. In realtà l’azienda ha fatto tanto e si è evoluta negli anni, e per il futuro Mazda punta a diventare un brand premium. Da tempo però si vocifera sul ritorno del glorioso motore rotativo, e sembra che sia dietro l’angolo.

Se ne è parlato da quando la Mazda MX-30 fece il suo debutto al Salone di Tokyo del 2019, con la casa che ne annunciò il ritorno, sebbene ad oggi, non sia ancora arrivato. Ebbene, Mazda ha confermato che il motore rotativo arriverà nel corso di quest’anno (apparentemente solo negli Stati Uniti), ma non come motore principale, bensì come elemento di un sistema ibrido plug-in che debutterà proprio sulla MX-30.

Dimenticate però alti regimi e potenze da sportiva, perché questo Wankel non sarà utilizzato come propulsore principale, ma fungerà da range extender, per incrementare la percorrenza offerta dalle batterie della MX-30, che di base non è certo un mostro alla voce autonomia (qui potete leggere la nostra prova della Mazda MX-30 nella sua prima versione).

Il piccolo motore rotativo servirà soltanto a ricaricare le batterie, che saranno il solo componente in grado di dare energia al propulsore elettrico. Stando alle dichiarazioni della casa giapponese, l’utilizzo di questo motore come range extender è perfetto su un’auto EV prima di tutto grazie alle sue dimensioni contenute. Ricordiamo infine che questa scelta rientra tra i vari step necessari per far sì che Mazda diventi un brand full electric entro il 2030.