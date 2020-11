La Mazda MX-30 elettrica è una delle auto più sicure in circolazione

Il nuovo crossover elettrico Mazda, la MX-30, si è dimostrata estremamente sicura ottenendo un rating di cinque stelle in seguito allo svolgimento dei test di sicurezza Euro NCAP, e al contempo anche la Honda Jazz di scorsa generazione ha ricevuto gli stessi elogi, anche se in misura minore.

La MX-30 sarà disponibile a partire dal prossimo anno ad un prezzo di partenza di circa 34.000 euro, incentivi esclusi, e adesso è stata lodata dall'agenzia Euro NCAP per i suoi impressionanti risultati nelle collisioni. La vettura ha ottenuto il 91 percento di apprezzamento per la protezione per i passeggeri adulti e l'87 percento per quella relativa ai bambini.

La EV si è invece fermata al 73 percento per quanto concerne i sistemi di assistenza alla guida, scendendo fino al 68 percento per le sue capacità di evitare la collisione con gli altri utenti della strada. In questo senso l'Euro NCAP ha commentato così:"una performance di test mediocre". Riassumendo, la Mazda MX-30 non è particolarmente abile a evitare gli incidenti in modo autonomo, ma nel caso in cui questi ultimi dovessero verificarsi, l'autovettura proteggerà alla grande sia le persone presenti all'interno dell'abitacolo sia gli individui esterni.

Restando in tema ma passando ad altri modelli valutati di recente non possiamo non citare la Volkswagen ID.3: la berlina elettrica del produttore tedesco è estremamente sicura, e anche lei ha ottenuto cinque stelle per Euro NCAP.

Tornando alla casa automobilistica giapponese ma cambiando completamente argomento, vogliamo mostrarvi un fenomenale raduno che ha avuto luogo in Giappone non molti giorni fa. Si è trattato di un grande punto d'incontro per gli appassionati dei motori rotativi, e una leggendaria Mazda 767B ha rubato la scena a quasi ogni altro bolide presente.