La Mazda MX-30 dice addio agli US dopo appena 505 unità vendute: si aspetta la new gen

Sin dal suo debutto la Mazda MX-30 è stata un'auto elettrica controversa. Realizzata splendidamente, con un design subito iconico, la vettura si è persa "in un bicchier d'acqua", in un motore energivoro e un'autonomia troppo bassa in relazione al prezzo - come abbiamo detto dopo aver guidato la Mazda MX-30 per 15 giorni. Ora è un ufficiale flop.

La Mazda MX-30 è un autentico flop, negli Stati Uniti almeno. Oltreoceano l'elettrica giapponese ha venduto soltanto 505 unità dal suo debutto, lo scorso mese di luglio 2022 sono stati appena 8 i modelli consegnati agli utenti. Dati che hanno convinto Mazda a chiudere del tutto i rubinetti, anche se per la particolare auto elettrica giapponese si tratta solo di un arrivederci, non di un addio.

Mazda non aveva grandi prospettive sin dall'inizio negli US, puntava infatti a vendere 560 MX-30 con la sua prima generazione, tutte in California, lo Stato più "elettrico". Prossimamente però arriverà una seconda generazione (tutte le novità della nuova Mazda MX-30 2022), estremamente attesa anche in Europa, del resto il marchio ha annunciato l'arrivo di tre nuove vetture elettriche negli US e una di queste potrebbe essere la nuova MX-30.

Inoltre, visto il flop del modello 100% elettrico, è possibile che Mazda commercializzi una MX-30 Plug-in Hybrid, così da risolvere i problemi di scarsa autonomia lamentati da pubblico e stampa. Staremo a vedere se il marchio giapponese riuscirà a far splendere la MX-30, un modello che meriterebbe sicuramente più successo di quanto ne ha riscosso sinora in tutto il mondo.