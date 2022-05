Tutte le novità della nuova Mazda MX-30 2022, compatibile con gli incentivi 2022

Esattamente un anno fa abbiamo provato la Mazda MX-30, elettrica molto curiosa che faceva dello stile il suo vero punto di forza. Oggi arriva nelle concessionarie italiane la nuova MX-30 2022, andiamo subito a scoprire le novità di questa edizione aggiornata.

La nuova Mazda MX-30 2022 si presenta al pubblico con un nuovo caricatore di bordo (meglio detto On Board Charger, OBC) e funzionalità di alimentazione migliorate, un'evoluzione delle sonorità EV e nuove opzioni di colore sia per l'esterno che per le finiture interne. Ora il caricatore di bordo è trifase da 11 kW, mentre presso le colonnine Fast Charge è possibile assorbire fino a 50 kW di potenza. Con queste modifiche la ricarica della MX-30 si fa più veloce: dal 20% all'80% si impiega un'ora e 50 minuti a 11 kW AC, mentre in DC occorrono soltanto 26 minuti.



È stata poi migliorata la sonorità elettrica che viene trasmessa all'interno dell'abitacolo dagli altoparlanti dell'impianto audio, con la frequenza sonora che è stata ottimizzata per risultare ancora più naturale rispetto al passato. In line-up sono inoltre arrivate le nuove versioni Prime Line ed Exclusive Line, entrambe dotate di una suite di assistenza alla guida molto completa con tanto di frenata di emergenza in prossimità degli incroci e l'Head-up Display per la proiezione delle informazioni di guida sul parabrezza.



La variante base Prime Line inoltre è dotata di cerchi in lega da 18", fari LED, impianto infotainment completo di 8 parlanti, Apple CarPlay e Android Auto, navigatore, videocamera posteriore, clima automatico e sensori luci e pioggia, insomma un pacchetto di accesso alquanto ricco. Exclusive Line propone anche il riscaldamento elettrico per i sedili anteriori, il volante e il parabrezza, i retrovisori ripiegabili elettricamente, la carica da 150 kW e il bracciolo centrale posteriore.



La MX-30 2022 è disponibile in 10 colorazioni di cui 4 di tipo multi-tone e si può ordinare da oggi 5 maggio 2022 a partire da 36.550 euro. Si arriva ai 39.400 euro della speciale versione Makoto al top della gamma, che è interamente compatibile con i nuovi incentivi auto 2022 grazie ai suoi prezzi inferiori a 42.700 euro IVA inclusa. Per avere altre idee e opzioni abbiamo selezionato per voi le https://auto.everyeye.it/articoli/speciale-elettriche-acquistare-bonus-auto-2022-modelli-compatibili-57047.html.