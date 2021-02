Mazda miglior brand secondo CR, un'italiana all'ultimo posto

La storica rivista Consumer Reports ha pubblicato il suo dossier più prelibato: la classifica del miglior brand per le vetture in commercio negli Stati Uniti. Mazda per la prima volta conquista il primo posto, le sue vetture sono state inoltre considerate le più affidabili sul mercato.

Mazda è stata una delle poche case ad aver aumentato le vendite in Nord America nonostante la pandemia; il SUV sette posti CX-9 e il crossover CX-30, disponibile anche in Italia, godono di una popolarità sempre crescente. A completare i primi cinque posti BMW, Subaru, Porsche e Honda. Proprio Porsche era balzata al primo posto nella classifica 2020.

La classifica è stilata con questo metodo: Consumer Reports acquista i veicoli anonimamente dal concessionario e li prova a lungo su strada. I test riguardano frenata, comportamento su strada, comfort, praticità, sicurezza e consumi. A questo si aggiunge la voce "soddisfazione clienti", ottenuta tramite dei sondaggi che la rivista rivolge ai suoi lettori. Per la classifica è essenziale che buona parte della gamma sia consigliata da Consumer Reports, Mazda è al primo posto con l'en plein: sette vetture consigliate su sette provate.

Le sorprese della classifica 2021, visibile qui in versione integrale, non si fermano qua, i marchi coreani sono contraddistinti da un crollo verticale: Genesis perde tredici posizioni e Kia dieci. Sembra che gli americani non apprezzino le novità proposte dal gruppo. Positiva la performance di alcuni marchi americani, come ad esempio Chrysler e Buick, entrambi in risalita di dieci posizioni. Male Lincoln che passa dalla tredicesima alla ventottesima posizione.

Lo scorso anno ci siamo chiesti come sarebbe andata Tesla nel 2021. La casa automobilistica di Musk non ha brillato, passando dall'undicesimo posto del 2020 al sedicesimo. C'è tuttavia da sottolineare l'ottimo punteggio per le doti su strada, Tesla condivide il primo posto con Porsche e Audi con un punteggio di 88 su 100.

Arriviamo ora all'ultimo, italianissimo, posto: Alfa Romeo. Su due vetture provate ne sono state consigliate zero e l'indice di affidabilità è color Rosso Alfa. Ciò nonostante spulciando i dettagli si possono estrarre due dati positivi: i clienti sono soddisfatti delle loro automobili e il punteggio su strada è buono, con 72 punti. Gli alfisti americani potranno a breve mettere le mani sulla meravigliosa Alfa Romeo 4C 33 Stradale Tributo, edizione limitata sviluppata appositamente per loro.