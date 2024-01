Mazda al lavoro su una nuova auto sportiva con motore rotativo

Madza al lavoro su un nuovo veicolo con motore rotativo? Musica per le orecchie di noi appassionati! Malgrado il gruppo giapponese stia lavorando a diverse vetture elettriche, pare che la passione per il celebre motore della MX/ e RX8 sia ancora nei piani di Mazda.

Non solo sembra che il motore rotativo verrà rispolverato, ma che Mazda stia anche intensificando il proprio impegno nello sviluppo dei motori rotativi di nuova generazione e per prossimi (ignoti) modelli). Ma poi vi ricordate la famosa collaborazione tra Mazda e Haribo?

Mazda ha annunciando la formazione di un nuovo team dedicato proprio a questa tecnologia. Dopo la presentazione di un prototipo di auto sportiva alla fine dell'anno scorso, il presidente e CEO di Mazda, Katsuhiro Moro, ha rivelato questo proposito al Tokyo Auto Salon 2024, dove ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto e ha annunciato la data per l'inizio della progettazione per il primo di febbraio. Sebbene non sia stata confermata la produzione, l'entusiasmo è palpabile tra gli appassionati di motori rotativi in tutto il mondo.

Un'opzione sarebbe l'utilizzo di motori rotativi come come generatori per alimentare i motori elettrici che muovono le ruote delle EV. In un prototipo presentato proprio al Tokyo Auto Saloon, questo sistema si distingue per la sua visione alternativa rispetto alle trasmissioni tradizionali. Con una potenza stimata di circa 272 kW e un peso di 1.450 kg, l'Iconic SP (il nome dato a questa tecnologia) è stato persino paragonato al propulsore di una Porsche 911 dal dirigente Mazda. Questo segna un passo significativo verso il lancio di un'auto sportiva con motore rotativo, anche se caratterizzata da propulsione elettrica.