Mazda lancia il mini tasso agevolato su tutta la gamma: avete tempo fino al 3 marzo 2024

Mazda Italia annuncia che tutti coloro che sottoscriveranno un contratto con finanziamento Mazda Advantage dal 17 febbraio al 3 marzo 2024 e con immatricolazione entro il 31 marzo 2024, avranno l’opportunità di acquistare la loro nuova Mazda con mini tasso agevolato al TAN 2,99%.

In risposta ai recenti cambiamenti economici, dominati da un incremento dei tassi di interesse che ha pesantemente influito sul costo della guida a carico dei consumatori, Mazda Italia si impegna per agevolare l’investimento dei suoi futuri clienti proponendo un mini tasso promozionale estremamente vantaggioso su tutta la gamma Mazda e cumulabile con tutte le attuali offerte già attive.

In particolare, sarà possibile acquistare la propria Mazda usufruendo del TAN 2,99%, con durata del finanziamento di 36 mesi, al momento della sottoscrizione di un contratto Mazda Advantage dal 17 febbraio al 3 marzo 2024 e con immatricolazione entro il 31 marzo 2024. L’agevolazione finanziaria, per tutta la durata del periodo dedicato, consente di sfruttare in pieno gli ulteriori benefici di un finanziamento Mazda Advantage: a seconda del modello scelto, è possibile ottenere fino a 6.000 euro di vantaggi in caso di rottamazione.

Questo mini tasso d’interesse si affianca alla Garanzia Mazda di 6 anni, la copertura totale contro qualsiasi difetto di fabbricazione. In caso di difetti di materiale o montaggio, copre i costi di riparazione o sostituzione della parte interessata entro i primi 6 anni o 150.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo.

Il mini tasso promozionale sarà attivo in tutte le concessionarie Mazda parte della rete italiana aderenti all’iniziativa. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale Mazda.