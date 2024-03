Mazda: 'Futuro solo elettrico? Del tutto illogico, il parlamento UE è troppo Verde'

Così come molti altri produttori di automobili giapponesi anche Mazda continua a credere ciecamente nel motore termico. Di recente ha presentato la splendida CX 90 mild-hybrid e plug-in, e due anni fa ha invece svelato la CX-60 disponibile sia PHEV quanto con motorizzazioni a gasolio a sei cilindri in linea.

Anche se l'elettrico vende più del diesel in Europa e la quota del motore a gasolio sta lentamente ma costantemente decrescendo, Mazda crede ancora fortemente in questo tipo di propulsore. A confermarlo è stato Christian Schultze, direttore della ricerca tecnologica presso il centro europeo di ricerca e sviluppo Mazda a Francoforte, che ha spiegato: “Sicuramente crediamo ancora nel diesel. Se guardiamo al CX-60, la metà viene ancora venduta come diesel in Germania. La tecnologia diesel è purtroppo messa a dura prova, senza alcuna buona ragione”.

E ancora: “Se guardi il nostro sei cilindri in linea, si tratta di un motore molto economico che soddisfa tutti i nuovi severi requisiti ambientali in materia di emissioni. Non c'è alcuna lamentela a riguardo. Ecco perché vedo ancora un futuro per l'auto diesel. La prossima estate si terranno le elezioni del Parlamento europeo e spero che molte persone voteranno e voteranno “bene””.

Quindi il manager di Mazda ha argomentato: “L’attuale Parlamento è ideologicamente molto verde, a volte senza scopo. O con il solo scopo di farlo, per il gusto di farlo. Per il futuro dobbiamo capire che l'elettrificazione va bene, ma l'idea di "solo elettrificazione e nient'altro" è del tutto illogica... Se vogliamo davvero fare qualcosa per il nostro clima, non dovremmo mettere da parte tutte le altre soluzioni”.

Christian Schultze ha poi fatto l'esempio della Germania: “In Germania il numero di veicoli elettrici è compreso tra il 2 e il 2,5%. Quindi oltre il 97,5% delle auto ha un motore a combustione. Dovremmo abbandonare tutta questa tecnologia? Se riducessimo del 20% le emissioni di CO2 degli attuali motori a combustione, otterremmo un risultato dieci volte superiore a quello ottenuto oggi da tutti i veicoli elettrici messi insieme, anche se quei veicoli elettrici funzionassero al 100% con elettricità generata da fonti rinnovabili, cosa che non è veritiera”.

L'esponente di Mazda sottolinea anche l'importanza dei carburanti sintetici: “Il carburante sintetico è almeno tre volte più costoso dell’attuale cherosene esentasse, ma è quasi più economico del prezzo del carburante grezzo delle automobili una volta eliminate le tasse. Ciò rende le automobili, e non gli aeroplani, il miglior obiettivo per i carburanti sintetici a zero emissioni di carbonio. Ci sono grandi opportunità, ma nessuno ci spiega perché non riceve attenzione”.