Su Mazda CX-60 2022 arriva un nuovo motore diesel a 6 cilindri dalle bassissime emissioni

Anche se sosteniamo e difendiamo a spada tratta la nuova mobilità elettrica, crediamo fermamente che i grandi produttori non avrebbero mai dovuto fermare lo sviluppo di nuovi motori diesel. Per fortuna c'è chi resiste: Mazda ha presentato un nuovo motore diesel 6 cilindri dalle bassissime emissioni.

Anziché avere uno switch diretto all'elettricità nel 2035 (UE conferma stop a motori termici nel 2035), un mix ragionato delle varie alimentazioni avrebbe probabilmente reso il passaggio meno traumatico - sia dal punto di vista sociale che per quanto riguarda gli sforzi economici. I governi hanno fatto davvero poco per aiutare i motori termici e quasi tutti i produttori hanno cessato lo sviluppo di nuove unità, soprattutto a gasolio, considerato il male assoluto.

Mazda ha programmi differenti per la sua ammiraglia CX-60 e-Skyactiv D che monterà un motore diesel 6 cilindri in linea da 3,3 litri ingegnerizzato da zero. In Italia lo avremo in due versioni, 200 CV/147 kW e 249 CV/183 kW con trazione integrale Mazda i-Activ AWD e cambio automatico a 8 rapporti. L'e-Skyactiv D da 249 CV/183 kW accelera da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e raggiunge i 219 km/h, con appena 137 g/km di emissioni di CO2 e 5,2 litri di carburante per 100 km.

La variante da 200 CV/147 kW ha invece un consumo di 4,9 litri/100 km e 127 g/km di CO2. I motori saranno inoltre supportai da un sistema ibrido Mazda M Hybrid Boost a 48 V per ottimizzare ulteriormente consumi ed emissioni con tecnologia DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition), grazie alla quale si raggiunge un'efficienza termica di oltre il 40%.

La Mazda CX-60 diesel si può già ordinare presso le concessionarie Mazda a un prezzo di listino che va dai 49.900 euro per la versione e-Skyactiv D da 200 CV RWD 8AT Prime Line e arriva ai 61.200 euro per la versione e-Skyactiv D da 249 CV AWD 8AT con allestimento Takumi. Gli ordini effettuati entro il 31 agosto 2022 avranno inoltre incluso il Premiere Choice, un pacchetto con all'interno Convenience & Sound Pack (comprensivo tra gli altri di vetri scuri, portellone con apertura/chiusura hands-free, impianto audio Bose con 12 altoparlanti, ricarica wireless per smartphone, monitor 360°, luci di benvenuto a LED) e il programma di manutenzione Service Plus Essence con 3 tagliandi gratuiti.



Ricordiamo che nuova Mazda CX-60 2022 è disponibile anche Plug-in Hybrid.