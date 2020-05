La Mazda CX-5 2020 disponibile in Italia: le novità dell'aggiornamento

L'elegante SUV Mazda CX-5 2020 arriva finalmente sul mercato italiano, andiamo a conoscere in dettaglio le novità dell'aggiornamento della vettura di Hiroshima.

Presentata ufficialmente all'ultimo Salone dell’Auto di Los Angeles, la CX-5 2020 ha nuovi badge identificativi all'esterno, nell'abitacolo invece il sistema infotainment Mazda Connect dispone ora di un nuovo display da 8” a colori, illuminazione LED interna e nuova chiave di accesso che riprende lo stile visto su CX-30 e Mazda3. La versione 2020 vanta anche la disponibilità della trazione integrale elettronica di tipo predittivo i-Activ AWD che, mediante 27 sensori presenti a bordo, monitora per ben 200 volte al secondo le condizioni della strada e lo stile di guida per attivare la trazione integrale quando necessario.



Debutta poi la funzione Off Road Mode, che esalta l'efficacia della trazione AWD in caso di guida su terreni con scarsa aderenza. Passando alle motorizzazioni, la nuova Mazda CX-5 2020 offre due motori benzina e un diesel: i primi sono da 2.0 litri e 165 CV e 2.5 litri e 194 CV, entrambi con sistema di disattivazione dei cilindri - che migliora i consumi e riduce le emissioni di CO2 del 9% rispetto al modello uscente. A gasolio abbiamo invece un 2.2 litri da 150 CV e 380 Nm di coppia nella versione 2WD, 184 CV e 445 Nm di coppia nella AWD.



Quattro le versioni disponibili: Business, Exceed, Exclusive e Signature. Nuova Mazda CX-5 2020 è già configurabile sul sito www.mazda.it e ordinabile in tutti gli showroom Mazda con prezzi che partono da 32.350 euro per la versione Business 2.0L benzina 165 CV 2WD cambio manuale e disattivazione cilindri, fino a 44.760 euro per la versione Signature 2.2L diesel 184 CV 4WD con cambio automatico.