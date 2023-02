Questa Mazda CX-30 monta componenti Tesla: potrebbe nascondere la Tesla Model 2?

Da tempo si parla di un modello Tesla più compatto ed economicamente più abbordabile, e l’attesa da parte degli appassionati del marchio e di coloro che sono interessati alla mobilità elettrica, è palpabile. E l’hype salirà ancor più guardando le immagini di questa bizzarra Mazda CX-30 che monta diverse componenti Tesla.

Le immagini pubblicate da Autospy infatti mostrano lo strano crossover giapponese coperto da un wrap bianco-nero con mimetica zebrata, che partendo dal frontale, adotta paraurti, parafanghi e gruppi ottici anteriori e posteriori provenienti da una Tesla Model 3, mentre i copricerchi sono i Gemini di Model Y, dietro ai quali si celano anche le pinze dei freni griffate Tesla.

Per il resto l’auto è chiaramente una Mazda CX-30 (qui trovate la nostra prova su strada della Mazda CX-30 2022), come si evince dalla forma del tetto, dei montanti B e C, e soprattutto dal paraurti posteriore, che mantiene ancora gli alloggiamenti per il doppio tubo di scarico. Ovviamente non è possibile dichiarare con certezza se si tratti di un prototipo ufficiale di Palo Alto o una semplice - e stramba - creazione di terze parti, ma se ci trovassimo nel primo caso, allora significa che la Tesla Model 2 potrebbe avere delle dimensioni analoghe al crossover giapponese, quantomeno nel passo.

A questo punto non resta che tenere d’occhio questa strana vettura in attesa di scoprire ulteriori dettagli su di essa, tenendo conto che la Tesla Model 2 arriverà soltanto nel 2024.