La nuova Mazda CX-30 2024 arriva in Italia: si parte da meno di 25.000 euro

Per la nuova Mazda CX-30 2024 è finalmente tempo di approdare negli showroom italiani: la vettura si potrà ammirare dal vivo a partire dal 23 settembre prossimo. Per accompagnare il lancio Mazda ha anche ideato una promozione niente male...

Il prossimo 23 settembre gli automobilisti italiani potranno dunque toccare con mano la nuova Mazda CX-30 2024, che si mostra al pubblico dotata di tutte le ultime innovazioni del brand nipponico in termini di design e tecnologia. In giapponese tutto questo viene chiamato “kaizen”, ovvero miglioramento continuo. E già la prova della Mazda CX-30 2022 ci aveva convinto sul fronte della qualità.

A bordo del crossover ibrido sono arrivate le più recenti funzioni di infotainment Mazda Connect, alcune delle quali si interfacciano con lo smartphone, inoltre lo schermo centrale a colori è da 10,25”. Le istruzioni di navigazione provenienti da Apple CarPlay e Android Auto possono essere ora visualizzate dall’Head-up Display sul parabrezza, così da scongiurare qualsivoglia distrazione. La CX-30 2024 include anche quattro funzioni di sicurezza attiva recentemente aggiornate.

Mazda ha anche affinato i dettagli ergonomici degli interni e dei comandi, così da rendere la vettura ancora più intuitiva e semplice da usare. Sulla qualità inoltre non si scherza: ogni vettura Mazda è con orgoglio Crafted in Japan, costruita in Giappone, un modus operandi che fonda le sue radici nella maestria artigianale giapponese. Il brand è talmente sicuro della bontà dei propri prodotti che dallo scorso mese di aprile ogni nuovo veicolo è accompagnato da 6 anni di garanzia o 150.000 km.

In apertura però vi abbiamo parlato di una promozione ad hoc pensata per il lancio di nuova CX-30 2024 in Italia: fino al 30 settembre si possono ottenere i primi due tagliandi in omaggio grazie al pacchetto di manutenzione ServicePlus Essence, a patto di acquistare l’auto con formula Mazda Advantage.

Quanto costa la nuova Mazda CX-30 2024? Il prezzo promozionale è di 24.850 euro per la Mazda CX-30 2.0 M-HYBRID Prime Line 2WD da 122 CV e cambio manuale. Con Mazda Advantage potete averla a 199 euro al mese con 8.470 euro di anticipo, un valore futuro garantito di 12.811 euro e un importo totale dovuto al consumatore di 20.188,09 euro (TAN FISSO 6,99% - TAEG FISSO 8,80%). Senza badare alle promozioni, il listino prevede un prezzo di ingresso di 27.850 euro.