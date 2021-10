La Mazda CX-3 saluta l'Europa: sarà prodotta fino a dicembre 2021

Mazda si prepara a tagliare uno dei suoi modelli più caratteristici dai listini europei: si tratta del crossover compatto Mazda CX-3, che non sarà più prodotto con l'inizio del 2022.

La notizia si è diffusa prima come voce di corridoio, poi è stata ufficializzata ai redattori di Motor1.com via telefono. Mazda Germany ha confermato che la produzione della CX-3 in Europa verrà fermata con il finire di quest'anno, mentre la commercializzazione continuerà in altri mercati. Una scelta comprensibile da parte del marchio giapponese, visto che ora a listino esiste la CX-30 (la stessa Mazda CX-30 che presto diventerà elettrica) - anzi secondo molti era assurdo avere come opzione entrambi i modelli, visto che la CX-30 sembra senza dubbio la scelta più smart fra le due.

La CX-3 continuerà invece a vivere in Giappone, dove è molto più acclamata e di recente ha anche ottenuto un'edizione speciale chiamata Super Edgy. Il suo futuro a lungo termine è comunque incerto, probabilmente coesisterà con la CX-30 al di fuori dell'Europa ancora per molto, così come CX-5 e CX-50 vengono regolarmente offerte negli USA.

Di certo dalla serie CX di Mazda dobbiamo aspettarci parecchie novità, visto che l'azienda ha intenzione di lanciare un nuovo motore SkyActiv-X a benzina (per saperne di più: tutta la tecnologia del motore Mazda SkyActiv-X) e uno SkyActiv-D a gasolio per supportare gli imminenti veicoli Plug-in Hybrid. In Europa vedremo in particolare la nuova CX-60 con due file di sedili e la CX-80 con tre file di sedili. Al di fuori della serie CX, ricordiamo che Mazda ha appena anticipato la nuova Mazda2 e presentato ufficialmente la nuova Mazda CX-5.