Mazda conferma la MX-5 elettrificata: conosciamo l'anno di uscita

Ford ha sicuramente rischiato tanto ad associare il nome Mustang alla tecnologia elettrica, sviluppando fra l’altro un SUV Crossover (4.500 km con la Ford Mustang Mach-E)... ancor di più però rischierà Mazda, che ha confermato lo sviluppo di una MX-5 Miata “elettrificata”.

Il marchio giapponese dovrà convincere gli appassionati più puri, quando nel 2026 arriverà la nuova MX-5 Miata elettrificata. Certo Mazda non è andata oltre il termine “electrified”, significa che non sappiamo di quale tecnologia godrà effettivamente la piccola sportiva. Potrebbe essere Full Hybrid, Plug-in Hybrid oppure Full Electric. Di sicuro la nuova MX-5 Miata 2026 avrà a bordo almeno un motore elettrico, che Mazda svilupperà assieme a Rohm Semiconductor, mentre per le batterie ci sarà una collaborazione con Envision AESC.

Mazda è dal 2019 che parla di una MX-5 Miata elettrificata (la MX-5 non morirà mai secondo Mazda), all’epoca però le tecnologie prese in considerazione erano solo Mild Hybrid e Full Hybrid. Con la costante ascesa delle motorizzazioni elettriche il marchio giapponese potrebbe aver scelto una soluzione più radicale, anche se qualsiasi tecnologia dovrà mantenere la MX-5 Miata il più leggera possibile - il che sarà una vera sfida a causa di eventuali batterie.

Ricordiamo che l’attuale Mazda MX-5 uscita nel 2022 riesce a garantire un peso di poco al di sopra dei 1.000 kg, davvero una chimera per qualsiasi elettrica sul mercato. Un tale peso significa ovviamente maggiore maneggevolezza e divertimento alla guida, vedremo dunque cosa riuscirà a fare Mazda con l’elettrificazione.