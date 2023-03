Mazda ha un nuovo CEO: guiderà la rivoluzione elettrica in Europa e non solo

Per i grandi marchi automotive giapponesi è tempo di rinnovamento. Lo scorso mese di gennaio Toyota ha annunciato un nuovo CEO, Akio Toyoda infatti è stato sostituito da Koji Sato, ora tocca a Mazda effettuare un importante cambio al vertice.

Secondo le informazioni ufficializzate dal portale stampa di Mazda Europa, il consiglio di amministrazione di Mazda Motor Corporation avrebbe proposto a Masahiro Moro di diventare nuovo presidente e CEO della compagnia. Moro si appresta così a sostituire Akira Marumoto, che ha diretto globalmente Mazda dal 2018.

Masahiro Moro, oggi 62enne, è in Mazda dal 1983, nella sua carriera è stato Presidente e CEO di Mazda North American Operations dal 2016 al 2021, poi è diventato Direttore e Senior Managing Executive Officer responsabile della Comunicazione. In passato è stato anche Executive Officer in qualità di responsabile mondiale marketing e Vice Presidente di Mazda Motor Europe. Assieme a Moro, il consiglio di amministrazione di Mazda Motor Corporation ha nominato Jeffrey H. Guyton Representative Director, Representative Director, Senior Managing Executive Officer and Chief Financial Officer (CFO).

Martijn ten Brink, Presidente e CEO di Mazda Motor Europe, ha commentato: "Congratulazioni a Masahiro Moro e Jeff Guyton. Sono lieto di vedere che due leader esperti, che conoscono bene anche la regione europea, prenderanno il timone delle nostre attività a livello mondiale. L’Europa è sempre stata un mercato determinante per Mazda e, con queste due nomine, in un momento in cui l’Europa sta tracciando la rotta per il futuro dell’industria automobilistica, Mazda Motor Corporation rinnova il suo impegno nei confronti della regione europea e della sua rete di concessionari”.