Mazda: 'Auto elettriche non stanno decollando negli USA, tranne Tesla'

Pare che nel nuovo continente Mazda non stia riscontrando risultati soddisfacenti per quanto riguarda i veicoli elettrici: il crossover elettrico MX-30 è stato tolto dal mercato a causa delle scarse vendite. Il prossimo veicolo elettrico della compagnia verrà lanciato negli USA solo nel 2025 a causa di un mercato, secondo Mazda, non ancora pronto.

Questo è quanto ha affermato il CEO di Mazda Nord America, Tom Donnelly. Si prevede che questo futuro veicolo elettrico di Mazda sarà basato su una piattaforma esistente e probabilmente sarà un crossover, con ulteriori aggiunte in base alla domanda dei consumatori.

Il global CEO di Mazda, Masahiro Moro, sostiene che la quota di veicoli elettrici nel mercato globale delle autovetture nuove negli Stati Uniti è ancora troppo limitata, eccetto per Tesla. Nonostante riconosca l'importanza dei veicoli elettrici, Moro sottolinea che la domanda non è ancora sufficientemente elevata e che la mancanza di stazioni di ricarica è un ostacolo significativo alla crescita della quota di mercato dei veicoli elettrici (Mazda ha recentemente affermato che i veicoli elettrici di grande autonomia non avrebbero futuro).

Questo commento ha sollevato polemiche nei competitor che, nelle parole di Moro, come Mazda avrebbero tutti (ricordiamo: eccetto Tesla) dei problemi non marginali legati alle scorte attualmente disponibili. Certamente l'approccio prudente di Mazda certifica una visione di lungo periodo fortemente influenza da un mercato che ancora fatica ad adeguarsi ai nuovi standard tecnologici e ambientali, non solo negli Stati Uniti.