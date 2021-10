Mazda anticipa le nuove CX-60, CX-80 e una MX-30 con motore rotativo

Mazda ha svelato i modelli che andranno a completare la sua gamma SUV in Europa: nei prossimi due anni vedremo arrivare le nuove Mazda CX-60 e Mazda CX-80, più una sorpresa elettrica non da poco. Parliamo di una Maxda MX-30 dotata di motore rotativo, capace di generare energia per la batteria.

I nuovi modelli a combustione sono destinati ad aumentare la penetrazione del marchio nel medio-lungo termine. Il produttore giapponese vuole sfruttare appieno la strategia di produzione e sviluppo Building Block, che al suo interno contiene anche la tecnologia Skyactiv, ormai un marchio di fabbrica che potremmo definire "eccellente".

Dotate rispettivamente di due e tre file di sedili, le nuove CX-60 e CX-80 saranno disponibili in versione Plug-in Hybrid con motori 4 cilindri in linea a benzina abbinati a un motore elettrico. Vedremo inoltre arrivare il motore Skyactiv-X a sei cilindri in linea di nuova generazione e il propulsore diesel Skyactiv-D, abbinati questa volta a un sistema Mild Hybrid a 48V.

Già nella prima metà del 2022 vedremo poi una nuova versione della MX-30 elettrica (qui trovate la nostra prova della Mazda MX-30 nella sua prima versione), con la carica della batteria che sarà sostenuta anche dal motore rotativo montato a bordo - e non vediamo l'ora di saperne di più.

A partire dal 2025, poi, l'azienda ha intenzione di introdurre una serie di nuovi prodotti basati su una piattaforma inedita, pensata appositamente per i veicoli elettrici. Secondo i piani, entro il 2030 l'intera gamma Mazda sarà elettrificata.