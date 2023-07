Mazda dice addio alla sua unica auto elettrica negli USA: colpa delle scarse vendite

Mazda ha detto addio alla MX-30 EV negli Stati Uniti. Si tratta attualmente dell'unica auto elettrica del glorioso marchio giapponese, che però non ha registrato un numero elevato di vendite.

Cosa ci racconta questa storia? Fondamentalmente due cose, a cominciare dalla prima, ovvero, quanto stiano faticando le auto elettriche in tutto l'occidente, ad eccezione di Tesla, che con la Model Y sta registrando record su record.

Secondo, l'atteggiamento scettico (giustamente o meno), dei produttori giapponesi verso gli EV, convinti invece che in questo periodo, come dimostrato anche dalle ottime vendite, sia meglio puntare sugli ibridi.

Proprio per questo Mazda concentrerà i suoi sforzi sullo splendido CX-90 PHEV, nonché sulla CX-50 Hybrid e sull'imminente CX-70 PHEV, ma la buona MX-30 100% elettrica dovrà andare necessariamente in archivio.

Come ricorda Carscoops l'auto è stata offerta solo in California e in quantità limitate e il mese scorso ne sono state vendute 16, per un totale di 66 da inizio anno. Nel 2022, invece, ne sono state commercializzate 324, nonostante il crossover alla fine sia abbastanza conveniente anche a livello di prezzi, tenendo conto che ha un listino base di 34mila dollari circa.

Il problema principale, che probabilmente non ha convinto gli acquirenti, è la batteria, un pacco agli ioni di litio da 35,5 kWh con un'autonomia ciclo EPA di soli 161 chilometri, troppo poco tenendo conto che la Chevrolet Bolt, che costa circa 7mila dollari in meno, percorre con una sola ricarica ben 417 chilometri.

Il motore elettrico della MX-30 sviluppa in totale 143 cavalli con una coppia di 271 Nm, mentre a livello estetico la vettura è senza dubbio apprezzabile per il suo inconfondibile stile Mazda, riconosciuto in tutto il mondo.

Belli anche gli interni dove non mancano tutti i comfort più desiderati, come il tettuccio apribile, i sedili riscaldati, il sistema di infotainment da 8.8 pollici, e il Mazda radar cruise control con stop and go. Al momento, se qualcuno volesse acquistare una MX-30 oltre oceano, vi sono in vendita ancora 15 modelli: bisogna fare in fretta.