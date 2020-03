La Mazda 9 è la supercar che tutti noi vorremmo vedere: ecco i render

Mazda alla produzione di supercar futuristiche non ce la vediamo proprio, e a quanto pare non ne ha alcuna intenzione per il prossimo futuro, purtroppo diremmo. Nonostante ciò l'artista Joseph Robinson ha immaginato una macchina avveniristica con un design davvero azzeccato e in pieno stile Mazda.

Al momento la casa automobilistica giapponese è un produttore di massa e si concentra su una gamma di vetture economiche, sui crossover e sui SUV, e dispone di uno dei design più attraenti e riconoscibili del panorama automobilistico. Lo dimostra ad esempio la Mazda 3, la quale ha certamente un look fuori dal comune, quasi da concept car.

Per questa supercar Robinson ha strizzato fortemente l'occhio ai concetti e alla filosofia estetica della compagnia creando un bolide a motore centrale. L'avantreno della Mazda 9 è caratterizzato da un cofano estremamente corto, con un parabrezza che guadagna spazio e si estende fino a superare l'asse anteriore.

Anche la fiancata è intrigante, e dominata da portiere sorprendentemente piccole, che garantiscono un accesso al compatto e avanzato abitacolo, in modo tale che le gambe del conducente arrivino a raggiungere e ad allinearsi con le ruote. La parte più stravagante è però il posteriore, la cui coda termina con un piccolo alettone, mentre appena più in basso trovano sfogo gli scarichi, messi in una posizione molto simile a quella scelta per la McLaren 720S.

Per Robinson la Mazda 9 deve esser mossa da un powertrain ibrido, con un motore rotativo affiancato da un'unità elettrica. Per concludere ci terremmo a rimandarvi alla Mazda Vision Concept, una rappresentazione reale della qualità della casa di design interna alla compagnia giapponese. Adesso però non perdetevi la folta galleria di immagini in calce.