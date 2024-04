Una nuova Mazda 6E in versione wagon per sfidare SUV e crossover?

Come vi abbiamo raccontato il 19 marzo scorso, Mazda ha appena registrato in Europa il nome “6E”, segno alquanto chiaro di come il brand stia programmando il lancio di un nuovo modello. Un’evoluzione della Mazda6 ormai in pensione che il designer Vince Burlapp si è sbizzarrito a immaginare con diversi design. E se fosse (anche) una station wagon?

Come ben sappiamo, la Mazda6 originale era una berlina, un’ammiraglia vera e propria che rappresentava la massima espressione del lusso e del comfort per il brand giapponese. Anche la 6E dovrebbe essere una berlina, non è però escluso che Mazda crei anche una variante Station Wagon, con bagagliaio più capiente e design più affusolato. Ebbene ecco come Vince Burlapp ha immaginato una variante SW della nuova 6E (qui un render della Mazda 6E immaginata come berlina elettrica), con la “E” del nome che non per forza significa Full Electric. Sappiamo bene cosa pensi Mazda delle auto completamente elettriche: dovrebbero essere non troppo pesanti e offrire la giusta autonomia per circolare senza problemi in città, come la MX-30.

Una filosofia che poco si presta a berline di alta fascia, è dunque lecito pensare che per la sua nuova ammiraglia Mazda possa adottare le sue tecnologie Mild e Plug-in Hybrid con motori e-Skyactiv. Ricordiamo che la casa giapponese ha di recente lanciato la nuova MX-30 e-Skyactiv R-EV, una particolare motorizzazione Plug-in Hybrid dotata di un motore elettrico e di un generatore rotativo per l’alimentazione, insomma una “elettrica che funziona a benzina”, un modo ingegnoso per superare le barriere di autonomia che tanto hanno condizionato la vita commerciale della MX-30 elettrica. Chissà che questa tecnologia non possa arrivare anche sulla nuova 6E...

Su AREXONS PASTA ABRASIVA 150 ml Pasta abrasiva elimina graffi per è uno dei più venduti di oggi.