Mazda 6 si ribalta completamente dopo aver colpito una Tesla Model 3 in sosta

Lo stato d'ebbrezza può avere conseguenze molto poco piacevoli. E' proprio quanto avvenuto pochi giorni fa al conducente di una Mazda 6 il quale si è ribaltato per poi atterrare sul tetto, mentre una Tesla Model 3 parcheggiata nei paraggi ha subito danni minori.

Dal video allegato in alto non è possibile capire con certezza la dinamica dell'incidente, ma dalla descrizione e dalle immagini pare che la vettura giapponese si sia scontrata con la berlina californiana ferma di fianco al marciapiede, per poi rotolare sul fianco sinistro e ritrovarsi sottosopra al centro della strada.

Può anche darsi che la ricostruzione sia completamente sbagliata, ma non c'è dato conoscere ulteriori informazioni utili a dettagliare l'episodio. Sappiamo che l'automobilista a bordo della Mazda 6 è sospettato di guida in stato d'ebrezza, e l'estrazione dal veicolo ha richiesto l'intervento del personale specializzato. Il tutto è avvenuto a Bonita, una cittadina non lontana da San Diego in California, alle 8:18 della sera del 24 di Dicembre.

