Mazda 6, e se fosse così la prossima berlina elettrica giapponese? Sarebbe fantastica

Sappiamo già che Mazda ha registrato un marchio chiamato "Mazda 6e" il che lascia presumere ad una versione elettrica della berlina top di gamma del marchio. Ma come potrebbe essere quest'auto? Ecco un'ipotesi.

Dal suo debutto nel 2002 come successore del modello 626 (chiamata anche "Capella"), la Mazda6 ha attraversato tre generazioni, offrendo inizialmente varianti come berlina a quattro porte, liftback a cinque porte e station wagon. Tuttavia, con il passare del tempo e l'attenzione sempre maggiore rivolta i SUV, la Mazda6 è rimasta senza una vera e propria linea di successione, venendo gradualmente ritirata in diverse regioni, incluso il Nord America, fino alla sua recente eliminazione dal mercato alla fine di gennaio 2024.

Nonostante ciò, ci sono speranze di una rinascita grazie alla recente scoperta di un accordo con l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale riguardante questa presunta Mazda 6e. Questo suggerisce che la prossima generazione della berlina potrebbe essere elettrificata anche se non del tutto, considerando l'ampia offerta di motori ibridi e ibridi Plug-In del marchio giapponese.

Uno degli artisti virtuali più conosciuti del settore, di nome Vince Burlapp, ha immaginato un potenziale aspetto della Mazda 6e, prendendo ispirazione dai modelli più recenti della gamma Mazda come il CX-60, CX-70 o CX-90. Sulla base di questo render, si ipotizza che la nuova Mazda6 potrebbe adottare una piattaforma con trazione posteriore o integrale, offrendo una gamma di motorizzazioni elettrificate, tra cui un sei cilindri in linea accoppiato a due possibili motori elettrici.

Nonostante la crescente adozione dell'elettrificazione nel settore automobilistico, Mazda continua a sostenere il motore diesel. Christian Schultze, direttore della ricerca tecnologica di Mazda, ha difeso l'importanza del diesel, sottolineando l'ancora ottima efficienza e conformità ambientale dei motori a combustione interna. Schultze propone un approccio bilanciato, includendo anche altre soluzioni come i carburanti sintetici come alternative per ridurre le emissioni di carbonio nel settore automobilistico.

