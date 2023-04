La Mazda 3 2024 porterà con sé una dotazione più ricca, e un infotainment più grande

Entro la fine dell’anno vedremo diversi modelli della gamma Large Product di Mazda tra cui figura il SUV CX-90, ma tante delle comodità introdotte da questi modelli premium arriveranno anche sulla Mazda 3, che nella sua versione 2024 promette una dotazione di bordo più ricca a tutto vantaggio del comfort di viaggio.

La rinnovata Mazda 3 2024 arriverà in Giappone e Australia il prossimo giugno, ma successivamente sbarcherà anche in Europa e oltreoceano, portando con sé diverse novità, a partire dal sistema dell’infotainment che deriva appunto da CX-60 e CX-90, ma che adotterà uno schermo da 10.25 pollici e non 12.3 pollici come i modelli in questione. Si tratta comunque di un notevole passo avanti rispetto al display da 8,8 pollici del modello attuale, ma rimarrà un sistema comandabile soltanto tramite il rotore sulla console, e non tramite comandi touch.

Un’altra novità riguarda i sistemi di ricarica dei device, che sugli allestimenti base utilizzano una normale presa USB-A, ma salendo di livello ci saranno prese USB-C ma anche un vano per la ricarica wireless e il supporto a Apple CarPlay. Verrà aggiunto anche un sistema di monitoraggio dell’attenzione durante la guida che all’occorrenza potrà inviare segnali audiovisivi al conducente.

La nuova Mazda 3 sarà anche più connessa grazie alla app My Mazda, con cui il proprietario dell’auto potrà mettere in moto l’auto da remoto (ammesso che abbia la trasmissione automatica) e pre-riscaldare o pre-raffreddare la temperatura dell’abitacolo. Quanto all’estetica della vettura, l’unica novità per il modello 2024 è una nuova opzione “ceramic metallic” per la tinta della carrozzeria.

E prima di chiudere vi ricordiamo che Mazda ha un nuovo CEO che guiderà la rivoluzione elettrica del marchio in Europa.