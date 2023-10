MAZ-7904, il mostruoso mezzo sovietico con 12 ruote e un motore da 42,4 L

In occasione della Guerra Fredda, periodo che iniziò subito dopo la seconda guerra mondiale e si concluse con la caduta del muro di Berlino, vennero costruiti alcuni dei mezzi militari più mostruosi di sempre.

Un chiaro esempio fu il Letournerau TC-497, il veicolo più lungo al mondo costruito negli Stati Uniti. Non da meno è stato il MAZ-7904, un mezzo sovietico davvero “monstre”, che aveva l'obiettivo di trasportare i giganteschi missili balistici che all'epoca erano puntati sempre dritti verso gli americani.

Ufficialmente il MAZ doveva serviva per sollevare lo shuttle sovietico Buran (altro progetto naufragato miseramente), ma ufficiosamente era appunto impiegato per muovere i razzi enormi da un punto all'altro.

Era lungo ben 32 metri (quasi quanto un palazzo di undici piani messo in orizzontale), largo 6,7 e alto 3,3 metri. Inoltre aveva un peso di circa 140 tonnellate ma poteva trasportarne fino a 220, praticamente più del doppio rispetto al Panzer VIII Maus, il carro armato più pesante di tutti i tempi.

Il MAZ era dotato di dodici giganteschi pneumatici Michelin, azienda che di recente ha smentito un ritorno in Formula 1. Ognuno era alto 2,7 metri e si mormora che fossero stati acquistati in Giappone con una scusa, in quanto l'Unione Sovietica non era stata in grado di costruirsi in casa pneumatici di tali dimensioni.

Ogni ruota era dotata di sospensioni idropneumatiche alimentate da un motore YAMZ-238 V8 da 14,9 litri e 330 cavalli. La motrice era invece mossa da un vergognoso propulsore V12 turbodiesel da 42,4 litri e 1.500 cavalli trasmessi alle ruote con un cambio a quattro velocità (non è chiaro se a tutte le 12 ruote o solo a 8).

Peccato però che, come molti altri progetti dell'URSS dell'epoca, alla fine non se ne fece più niente sostanzialmente per due motivi. Prima di tutto era lentissimo, circa 30 km all'ora massimo, ed inoltre, nonostante gli pneumatici da sterrato, prediligeva i terreni dolci, di conseguenza risultava complicato spostarlo.

Del MAZ-7904 si perse ogni traccia fino a quando non venne rinvenuto nel 2007 presso il cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, poi definitivamente smantellato nel 2010.