Maybach va oltre l'opulenza: la sua Classe S è un attico con motore V12

Mayback è uno dei brand automotive più orientati verso l'opulenza assoluta. Il team tedesco prende i modelli top di gamma Mercedes-Benz e li trasporta ulteriormente verso l'esclusività e il lusso, e con la macchina visibile tramite la galleria fondo alla pagina si è sicuramente superato.

Alcuni anni fa il marchio non se la passava benissimo, anche per via di un periodo particolarmente avverso, ma nel 2014 Mercedes-Benz ha deciso di ricominciare daccapo attraverso una divisione proprietaria denominata Mercedes-Maybach che potesse concentrarsi sul modificare la Classe S.

Col tempo però la manovra è risultata vincente, e Maybach ha potuto espandere le sue operazioni lanciando la GLS 600: un SUV estremamente lussuoso e decisamente performante. Adesso però l'intenzione è quella di rilanciare ancora in occasione del centenario dalla commercializzazione del primo veicolo del marchio.



In giornata odierna infatti è stata presentata l'assurda Maybach Classe S Edition 100, la quale alza per l'ennesima volta l'asticella manifatturiera dell'industria a quattro ruote. Innanzitutto, sotto il cofano troviamo un poderoso V12 capace di erogare 630 cavalli di potenza e di inviarli a tutte e quattro le ruote, mentre osservando la carrozzeria salta immediatamente all'occhio la bicromia tra la tonalità Cirrus Silver e il Nautical Blu che parte dal cofano, prosegue sul tettuccio e termina in corrispondenza della coda.



Per evidenziare con maggior risalto la Maybach Classe S Edition 100 dalla versione "standard" il team di design ha introdotto dei cerchi con il badge apposito "Edition 100". Dei badge speciali sono stati applicati anche sul Montante C, e non manca una copertura per la macchina disegnata proprio per l'occasione.



Ovviamente i ritocchi on potevano fermarsi a questo. La casa ha parlato di "un comparto posteriore di prima classe con isolamento sonoro" e di un sistema audio surround Burmester 4D. Da menzionare sono anche i sedili massaggianti e ulteriori iscrizioni "Edition 100" disseminati sulle superfici interne. Sul suolo tedesco sarà necessario un esborso di almeno 217.323 euro per portarsi a casa questo attico su ruote.



A proposito di bolidi contraddistinti dal lusso sfrenato vogliamo chiudere mostrandovi un altro esempio di assoluto livello: la Rolls-Royce Cullinan modificata da Mansory.