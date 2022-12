Maxi tamponamento in Cina, più di 200 veicoli coinvolti causa nebbia

Un maxi tamponamento si è verificato negli scorsi giorni in Cina, coinvolgendo ben 200 veicoli fra auto, furgoni e mezzi pesanti. L'episodio è avvenuto di preciso nella metropoli cinese di Zhengzhou ed è stato causato dalla fitta nebbia.

Decisamente impressionanti le immagini che sono giunte da quella zona del mondo, registrate dall'emittente statale CCTV, che mostrano una colonna praticamente infinita di veicoli fermi lungo l'autostrada, alcuni a debita distanza mentre altri letteralmente accartocciati uno sopra l'altro. Il bilancio definitivo non si conosce ma si parla di diverse feriti e di almeno un morto, e vedendo i filmati pubblicati non c'è da restare sorpresi.

Il maxi tamponamento, forse un record assoluto, è avvenuto di preciso sul ponte Zhengxin Huanghe, un lunghissimo viadotto che dà sul Fiume Giallo, ed è stato causato da una visibilità ridottisima per nebbia, si parla di soli 250 metri, che ad alte velocità sono praticamente un niente. Una volta lanciato l'allarme sul luogo segnalato si sono recati prontamente gli uomini dei soccorsi, compresi i vigili del fuoco con ben 11 autopompe e 66 uomini, per cercare di liberare gli automobilisti rimasti incastrati nelle lamiere e nel contempo spostare le carcasse delle auto.

Numerose le testimonianze, fra cui quella di un guidatore che attraverso la piattaforma social cinese Weibo ha raccontato: "È stato troppo spaventoso. Qui è pieno di gente, non credo che potremo scendere a breve dal ponte". Subito dopo il mega scontro, la strada è stata ovviamente chiusa e ci sono volute diverse ore per rimetterla in sicurezza e liberarla dai veri mezzi incidenti.

Cosa succederebbe se qualcosa del genere accadesse in Italia? Non molti sono a conoscenza delle regole base in caso di tamponamento, di conseguenza è sempre bene informarsi prima di mettersi in viaggio. Per correttezza va comunque detto che non è la prima volta che in Cina si verifica un incidente simile. A novembre del 2017 un maxi tamponamento a Fuyang provocò 18 vittime e 21 feriti. Recentemente invece una Tesla è stata coinvolta in un maxi tamponamento a San Francisco con ben 9 auto.