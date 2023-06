Maxi tamponamento in Carolina del Nord, 24 auto coinvolte: tutta colpa del fumo

Un maxi tamponamento si è verificato negli scorsi giorni nella Carolina del Nord, coinvolgendo ben 24 auto. Tutta colpa di un incendio che si è creato in un campo di grano, ma che non ha nulla a che fare i roghi impressionanti scoppiati in Canada e che stanno interessando la parte nord orientale degli Stati Uniti.

Non è ovviamente la prima volta che incidenti di questa portata si verificano. Lo scorso dicembre, ad esempio, vi avevamo raccontato del maxi tamponamento in Cina con 200 veicoli coinvolti, mentre lo scorso gennaio era stato l'Ohio il teatro di un tamponamento con 51 veicoli a causa del freddo e del ghiaccio.

Ancora una volta gli agenti atmosferici incidono sulla viabilità e questa volta è stata colpa del fumo che sta trasformando New York, e non solo, in dei luoghi spettrali, quasi da film post apocalittico. Così che in Carolina del Nord, a causa della scarsa visibilità, 24 auto sono rimaste coinvolte lungo la Interstate 795.

L'episodio si è verificato di preciso attorno alle ore 18:00 di martedì scorso, non troppo distante dal confine tra la contea di Wilson e la contea di Wayne. A far preoccupare le autorità è stato il coinvolgimento, come si vede anche dalla foto che trovate qui sopra, di un tir trasportante del propano, ma fortunatamente il serbatoio era vuoto al momento dello scontro, altrimenti, in caso di esplosione, sarebbe stata una strage.

Stando a quanto specificato dai media locali, il tamponamento sarebbe stato causato da un incendio scoppiato in un vicino campo di grano che di fatto ha ridotto la visibilità a "sostanzialmente zero", e il maxi tamponamento ha provocato la chiusura per diverse ore dell'autostrada, per fare in modo che i soccorsi potessero intervenire al meglio, liberando la strada dalle varie carcasse di auto e dai rottami.

Ci sono stati anche dei feriti fra automobilisti e passeggeri, ma fortunatamente non vi sarebbe nessuno in gravi condizioni, anche se 12 persone sono state comunque in ospedale.