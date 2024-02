Maxi tamponamento sulla A1 tra Piacenza e Parma: la nebbia colpisce ancora

La nebbia torna a colpire in Emilia-Romagna: un maxi tamponamento a catena ha costretto la Polizia Stradale a chiudere un tratto della A1 tra Piacenza e Parma oggi, lunedì 19 febbraio 2024.

Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal Corriere della Sera, sarebbero stati coinvolti oltre 30 mezzi. Ci sarebbero stati almeno tre importanti tamponamenti a distanza di 5 km l’uno dall’altro. Si è infatti verificato un tamponamento all’altezza del km 75, un secondo al km 80 e un terzo al km 85. Il tratto della A1 interessato va dunque da Fiorenzuola D’Arda a Parma, in direzione Bologna, con il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza che è stato chiuso - la situazione però è in continuo aggiornamento.

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano nazionale, sul posto sono stati inviati diversi mezzi di soccorso del 118, ci sarebbero infatti dei feriti. Impegnati sul luogo ci sono anche i Vigili del Fuoco, chiamati a mettere in sicurezza l’area dei tamponamenti. Al momento in cui pubblichiamo la notizia non ci sono ulteriori dettagli, sanitari e tecnici stanno lavorando per soccorrere le persone coinvolte e per liberare il prima possibile l’autostrada, l’alto numero di mezzi coinvolti però richiederà uno sforzo straordinario. La Polizia Stradale ha richiamato pattuglie da Milano, Piacenza e Parma vista la situazione di emergenza. In caso di novità importanti aggiorneremo il testo nel corso della giornata.

Purtroppo è già il secondo maxi tamponamento che avviene a febbraio 2024 in Emilia-Romagna, lo scorso 5 febbraio infatti un mega incidente aveva coinvolto 100 mezzi tra Reggiolo e Carpi.