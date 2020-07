Maxi Rottamazione Hyundai: fino a 9.500 euro di vantaggi senza aspettare l'Ecobonus

Ormai è certo, dal prossimo 1 agosto partirà il rinnovato Ecobonus 2020, con sconti fino a 10.000 euro per chi rottama e contestualmente acquista una nuova auto ecologica (da 0 a 110 g/km di emissioni di CO2). Molti produttori però non vogliono aspettare e hanno ottime offerte anche per il mese di luglio - pensiamo alla Maxi Rottamazione Hyundai.

Dimenticata accidentalmente nel nostro articolo-riassunto con le migliori offerte pre-Ecobonus di luglio 2020, la Maxi Rottamazione Hyundai è valida su tutta la gamma e comporta 1.500 euro di bonus per quegli utenti che rottamano un'auto più vecchia di 10 anni. L'iniziativa è affiancata da un piano incentivi su tutti i modelli e due inediti bonus Hyundai, ovvero il Voucher Loyalty per chi ha già una vettura coreana e il Voucher New Buyer per chi invece ne acquista una per la prima volta.

Il Voucher New Buyer in particolare equivale a 500 euro di bonus valido su tutti i modelli, il Voucher Loyalty invece è uno sconto variabile che dipende dal modello: per i10, i20 e ix20 il bonus vale 500 euro mentre per i30, gamma Kona, Tucson, Santa Fe e IONIQ Hybrid vale 1.000 euro; Kona Electric insieme a IONIQ Plug-in ed Electric garantisce invece un vantaggio di 1.500 euro.

Secondo Hyundai, il massimo dei vantaggi ottenibili in concessionaria è pari a 9.500 euro, anche grazie al finanziamento Hyundai i-Plus Gold. Per fare un esempio pratico, Hyundai Tucson Mild Hybrid 48V nel ricco allestimento XPrime si prende con 8.300 euro di vantaggi con Maxi Rottamazione, Voucher Loyalty e finanziamento i-Plus Gold. Per configurare in tutta semplicità una nuova Hyundai è anche disponibile la piattaforma digitale Click & Buy Pronta Consegna, su cui localizzare anche il rivenditore più vicino. L'attuale offerta è valida fino al 31 luglio.