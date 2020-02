Maxi incidente sul ghiaccio in diretta streaming, il video è spaventoso

Su YouTube è stato condiviso un video impressionante che vede un camion schiantarsi contro un altro enorme tir sulla Interstate 80 in Wyoming non molti giorni fa. L'incidente ha coinvolto un totale di 24 veicoli, inclusi 19 mezzi commerciali.

Stando a quanto riferito da colui che ha cariato su internet le riprese, il conducente del truck era in diretta streaming tramite il suo telefono montato sul parabrezza, mentre il secondo conducente era appisolato nella cuccetta. Per i primi istanti le riprese sembrano del tutto tranquille, e il camion viaggia ad andatura costante sulla strada ricoperta di ghiaccio. Verso il minuto 1:45 però il camionista vede davanti a sé un tir che comincia a perdere il controllo e a scivolare, prima di mettersi di traverso sulla carreggiata e infine ribaltarsi.

Le urla dell'uomo fanno intendere la terribile situazione e l'impossibilità di frenare in tempo con quelle condizioni stradali. Al minuto 1:55 avviene lo scontro ad alta velocità. Per fortuna né il conducente, né il passeggero hanno subito ferite gravi. I media locali datano l'incidente alle 07:45 di mattina del 31 di Gennaio grazie ad una pattuglia autostradale che si trovava nei paraggi e si è fermata per soccorrere. La cosa sorprendente però è che l'impossibilità di frenare in distanze accettabili ha provocato una serie di incidenti a catena che ha coinvolto due dozzine di veicoli tra camion e automobili. Tutti i feriti sono stati trasportati all'Ivinson Memorial Hospital di Laramie.

Altrettanto impressionante quanto accaduto alla parata dei Kansas City Chiefs in seguito al Super Bowl, la quale è stata interrotta da un'auto impazzita e dal conseguente inseguimento della polizia locale. A proposito di Super Bowl, ecco a voi il nuovo spot dell'Hummer EV con protagonista LeBron James.