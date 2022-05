Maxi drag race fra tutte le 911 Turbo: come Porsche ha migliorato il suo gioiello

La 911 è una delle auto più iconiche dell'intera storia dei motori, un modello senza tempo che comunque negli anni è cambiato tantissimo, nella meccanica come nel design. Ebbene CarWow è riuscita a portare su rettilineo tutte le generazioni di 911 Turbo per una drag race davvero sui generis - dal look alquanto vintage.

Un filmato estremamente interessante per capire come nel corso dei decenni Porsche abbia migliorato la sua vettura più famosa, portando l'ultima Porsche 911 Turbo S a essere una delle auto stradali più veloci del momento, con uno spunto eccezionale. In totale oggi si contano 7 generazioni di 911 Turbo, con la dinastia iniziata nel 1975 con l'introduzione della 930 - prodotta poi fino al 1989.

Successivamente è arrivata la 964 Turbo, sostituita nel 1993 dalla 993. Nel 2000 Porsche ha dato alla luce la 996 Turbo, disponibile fra il 2006 e il 2011, mentre la generazione 991 è arrivata nel 2013. L'ultima serie è invece del 2020, l'attuale 992 Turbo e Turbo S. Com'è facile intuire, è stata proprio la 991 Turbo S a portare a casa la vittoria, completando il quarto di miglio (400 metri) in 10,2 secondi.

La classifica continua con la 991 a 10,7 secondi, la 997 a 10,9 secondi, la 996 a 12,3 secondi, la 993 a 12,8 secondi, la 964 addirittura a 14 secondi e infine la 930 a 17,3 secondi, a causa di alcuni problemi alla trasmissione (la 930 infatti è capace di percorrere i 400 metri in 14,9 secondi).

La celebre coda d'anatra della 911 è inoltre tornata sulla nuova Porsche 911 Sport Classic: torna la coda d'anatra sulla Porsche 911 Sport Classic.