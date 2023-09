Max Biaggi sicuro: 'L'amore fra la Honda e Marc Marquez è ormai giunto al termine

Un post Facebook di Max Biaggi traccia alcune considerazioni alla vigilia del Gran Premio del Giappone. All'interno di varie dichiarazioni si è lasciato andare in un commento riguardo i rapporti tra Marc Marquez e la Honda.

"Personalmente ritengo che la storia tra Marc ed Honda, come l’abbiamo vista fino ad ora, sia arrivata al capolinea. Da appassionato di questo nostro splendido sport, dico che sarebbe davvero bello vedere Marc su una moto competitiva! Purtroppo in questi anni, a causa del calvario che ha dovuto patire e a causa di una moto poco competitiva, non ha potuto combattere per la vittoria e per il campionato"

Secondo alcune fonti, il pilota spagnolo avrebbe in mente una sorta di piano C, che prevede il correre per il team Gresini con la formula del prestito (quasi come nel calcio).

"Sono convinto che con una moto competitiva metterebbe in mostra, ancora una volta, tutto il suo talento, tornando a combattere per la vittoria. Qualunque appassionato di moto ha voglia di rivedere Marc dove merita di essere. I tempi sono maturi per fare questo cambiamento! Non so se tutto ciò si realizzerà, ma è fondamentale per il nostro sport, che un campione come Marc torni ad esprimersi al meglio"

Biaggi sottolinea l'esigenza per Marquez di avere anzitutto una moto competitiva per potersi esprimere al meglio, gli infortuni recenti hanno segnato pesantemente il percorso e la carriera del pilota spagnolo il quale avrebbe pure pensato di smettere.