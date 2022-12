Maxda MX-5 Speedster: dai render alla realtà grazie a Xenex Tuning

Era l'aprile del 2020 quando veniva pubblicato online un render di una versione Speedster della mitica Mazda MX-5 Miata, intramontabile “spider” del noto marchio giapponese. A distanza di due anni e mezzo circa, il tuner Xenex ha pensato di trasformare l'auto da versione digitale a realtà.

Il modello, come riferisce Carscoops.com, sarà disponibile in tre differenti versioni, ma tutte basate su un design minimalista e dalle linee decisamente futuristiche. Xenex, avvistata la Mazda “pimpata” online, ha deciso di lavorare al progetto e dopo un anno di studi è arrivata finalmente alla produzione degli stampi per il kit carrozzeria, con quattro modelli che sarebbero già in produzione.

“Stiamo sviluppando un kit di carrozzeria di alta qualità – ha fatto sapere l'azienda di tuning - strutturalmente pronto per la verniciatura per l'auto, che chiama MX Speedster". In merito alle specifiche tecniche, la nuova Mazda MX-5 di Xenex avrà la trasmissione originale di prima generazione, ma sarà alleggerita di ben 113 chilogrammi rispetto al modello di serie. Ci sarà, inoltre, un nuovo kit di sospensioni ribassatte, i freni Wilwood da competizione e degli spettacolari cerchi in lega da 17 pollici.

Anche il cuore dell'MX-5, il motore, sarà tirato a lucido grazie a un sistema di induzione forzata Fastforward Superchargers che porterà la potenza totale a quasi 200 cavalli e che, gestiti da un'auto di soli 907 chilogrammi, rappresenta senza dubbio una combinazione davvero esplosiva.

A riguardo Xenex ha spiegato che la nuova Mazda MX Speedster avrà un rapporto peso/potenza molto interessante, definendola un "vero Cobra 289 killer in pista".

Xenex ha pensato anche a una versione in grado di competere con la Mazda MX-5 più veloce al mondo, leggasi la RS con il motore a quattro cilindri completamente eliminato, e sostituito da un LS V8 con più di 350 cavalli di potenza a 6.800 giri al minuto, per una vera e propria “arma da pista” come l'ha definita l'azienda produttrice del kit.La prima auto sarà completata nel mese di marzo mentre per quanto riguarda i dettagli e i prezzi per ora tutto tace. Nell'attesa, vi ricordiamo che secondo gli ultimi rumors la nuova Mazda MX-5 potrebbe essere ibrida.