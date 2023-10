Max Verstappen vuole una Ferrari particolare e lancia un appello a Elkann: 'Chiamami'

Il tre volte campione del mondo, Max Verstappen, è un grandissimo appassionato di auto come ogni pilota di Formula 1 che si rispetti. Vanta una collezione davvero invidiabile e lo scorso mese di gennaio era stato beccato in un concessionario Ferrari di Monaco per comprare una SF90.

Ma l'ultimo bolide di Maranello acquistato non gli basta, visto che l'olandese volante vorrebbe di più, e ancora una volta il suo obiettivo ha delle splendide tinte rosse. A svelare il suo oggetto del desiderio è stato lo stesso Verstappen, che parlando negli scorsi giorni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, precisamente del magazine SportWeek, ha rivolto una sorta di appello a John Elkann, presidente della Ferrari.

“Nel mio garage - ha raccontato - vorrei tutte le monoposto Red Bull con le quali ho vinto il titolo. E in più vorrei la Ferrari F2004 di Schumacher, una vettura incredibile. Però, non saprei come acquistarla. Faccio un appello a John Elkann: spero che legga questa intervista e magari mi chiami”.

Quando il Kaiser trionfava con la F2004 il piccolo Max aveva solo sette anni ma già conosceva e frequentava Schumacher anche per via dell'amicizia fra il padre e appunto il 7 volte campione del mondo.

Una Ferrari che è senza dubbio fra le 10 monoposto del Cavallino Rampante più belle di sempre, ma soprattutto la più vincente in assoluto. Ottenne 15 vittorie su 18 gare di cui 13 a firma Schumacher e 2 di Barrichello, vincendo 12 delle prime 13 uscite.

Agli avversari lasciò solo le briciole, un po' come avvenuto quest'anno con la Red Bull RB19, ed evidentemente Max Verstappen ne è talmente innamorato, da gran tifoso qual è, da provare ad acquistarla.

Molto probabilmente non sarà però a conoscenza del programma Ferrari F1 Clienti, un gruppo super selezionato di facoltosi acquirenti che può acquistare appunto le vetture di Maranello che hanno corso nel mondiale ma solo fino al 2013.

Per poter entrare in questo gruppo ristrettissimi bisogna avere un'attitudine racing, un lauto portafoglio e una chiara intenzione di non lasciare marcire la Ferrari in un garage ma di usarla ogni qual volta il programma lo consente o comunque in occasione di show, eventi e mostre. Alla luce dei requisiti richiesti possiamo dire con certezza che Verstappen potrebbe mettere le mani sulla F2004 se lo volesse.