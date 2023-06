Max Verstappen ha vinto il Gp del Canada con un uccello incastrato nella monoposto

E' decisamente curioso il retroscena inerente la vittoria del Gp del Canada di Max Verstappen, colui che forse diventerà il più forte di tutti i tempi: la sua Red Bull ha corso gran parte del gran premio con un uccello incastrato.

Stando a quanto riportato in massa nelle ultime ore dalla stampa, al termine del Gp Verstappen è andato a controllare il lato destro della sua RB19 per capire quali danni avesse fatto un uccello che lo stesso olandese aveva “investito” durante la gara, e che gli è rimasto incastrato fra la sospensione anteriore e la presa dei freni.

L'episodio è accaduto di preciso all'undicesimo giro, quindi ad inizio gara, e subito dopo il fattaccio Verstappen aveva avvertito il muretto chiedendo lumi: i dati telemetrici non mostravano problemi di conseguenza il buon Max ha potuto proseguirre la sua gara senza alcun problema.

"Penso che il momento di maggiore apprensione per Max sia stato quando ha colpito l'uccello, visto che il volatile ha fatto più di metà gara dietro alla brake duct di destra”, ha dichiarato il team principal di Red Bull, Christian Horner, al termine del Gp di Canada.

"Era incastrato sulla mia macchina e non aveva un bell'aspetto! - ha invece detto a Sky lo stesso bicampione del mondo di Formula 1 - mi dispiace anche per il meccanico che ha dovuto rimuoverlo".

Fortunatamente per Max il pennuto non ha compromesso la sua gara ma in ogni caso la Red Bull è apparsa meno dominante in Canada rispetto al solito, pur portandosi a casa la vittoria. “Montreal è una pista un po’ particolare: è difficile trasferire energia agli pneumatici quando qui ci sono solo sei curve e lunghi rettilinei. Avrete notato che l’andamento dei tempi durante la gara era piuttosto variabile un po’ per tutti i piloti. L’importante era che Max si mettesse fuori dal rischio DRS”, le parole ancora di Chris Horner, fresco di retroscena Ferrari. E quando si vince nelle difficoltà non si può chiedere nient'altro.