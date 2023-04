Max Verstappen può superare il record di Michael Schumacher e Lewis Hamilton?

Michael Schumacher e Lewis Hamilton sono i due piloti più vincenti della storia con ben 7 campionati del mondo a testa in bacheca: fino a quando durerà questo record? Secondo l'ex pilota di Formula 1, Damon Hill, non ancora a lungo.

Il pilota britannico iridato nel 1996 si dice convinto che Max Verstappen, questa settimana un po' cattivello con Ferrari, possa ottenere il fatidico ottavo titolo del mondo. Al momento il figlio d'arte ne ha due in bacheca, e nel caso in cui dovesse riuscire a vincere i prossimi 6 mondiali di fila, a cominciare da quello in corso, potrebbe entrare nella leggenda dal 2028, fra esattamente 5 anni.

Dopo un 2021 al cardiopalma in cui il pilota Red Bull ha ottenuto il titolo praticamente all'ultima curva, nel 2022 ha dominato il mondiale con 15 vittorie, e il campionato in corso è iniziato nel migliore dei modi con due vittorie e un secondo posto, grazie anche ad una Red Bull che per George Russell si starebbe auto limitando.

"Sono sicuro che migliorerà questo record – ha detto Damon Hill durante il podcast F1 Nation, riferendosi ai 7 titoli di Schumi e Sir Lewis - ha mostrato maggiore maturità nell'applicare il suo talento nelle gare". E ancora: "Sa quando girare e quando attaccare. Non c'è bisogno di andare a tutto gas sempre, ma ha sempre un asso nella manica quando ne ha bisogno”.

Secondo Hill è solamente uno il limite di Verstappen: "Il cielo è il limite”, ribadendo il suo concetto: “Potrebbe vincere otto titoli mondiali”. L'ex campione del mondo ha parlato anche del carattere di Verstappen, definito dallo stesso un po' spietato: “La maggior parte delle persone trova difficile relazionarsi con tutto ciò in quanto nella vita normale è considerato egoista e poco attraente ma è una mentalità del tutto appropriata quando si gareggia in uno sport in cui l'obiettivo è vincere. Non è fare bene o giocare bene, è vincere”, e c'è una bella differenza...