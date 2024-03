Max Verstappen, spunta la clausola segreta: così può lasciare Red Bull

In casa Red Bull Racing continua senza sosta la telenovela che ha rotto gli equilibri della squadra, un tira e molla infinito tra chi sostiene Christian Horner e chi invece tira le fila al gruppo Jos Verstappen-Helmut Marko. Il vero nodo della questione però è: in caso di problemi, Max Verstappen potrebbe davvero lasciare il team?

Anche se Max Verstappen non ha fatto nulla per essere tirato in mezzo, è indirettamente diventato il nodo cruciale della questione, perché il destino di alcuni protagonisti è legato direttamente al pilota - e viceversa. Cerchiamo dunque di capirci qualcosa analizzando il contratto firmato da Super Max. Il pilota olandese ha firmato con Red Bull Racing un contratto a lungo termine alquanto blindato che copre le stagioni che vanno dal 2022 al 2028, partita chiusa dunque? Non proprio. Di recente questo stesso contratto ha subito una modifica, permettendo effettivamente al campione di poter rescindere in qualsiasi momento. Fra le righe è spuntato il nome di Helmut Marko: se Marko viene estromesso dal team, Max Verstappen può fare i bagagli e andare altrove.

La situazione è già complicata così, alla storia però mancano altri dettagli scottanti. Sembra infatti che la modifica al contratto di Max Verstappen sia stata ratificata da Marko in persona, che così avrebbe bypassato Christian Horner - almeno secondo quanto raccontato da Autosport. Anche se quest’ultimo passaggio è ancora da verificare, è ormai certo che la figura di Marko è legata a Max Verstappen all’interno del box. Questo ci fa capire perché il dirigente sportivo abbia messo in circolo voci in merito a una sua partenza dalla Red Bull lo scorso weekend di gara: per mettere ulteriore pepe alla vicenda e far credere alla dirigenza che anche Max avrebbe potuto abbandonare il sedile.

Neanche a dirlo, poche ore dopo l’allarme è subito rientrato, Red Bull ha pregato Marko di non parlare più con i giornalisti e il dirigente è rimasto al suo posto, allo stesso modo Max Verstappen - che nel frattempo stampava un tempo record in qualifica e vinceva in scioltezza il GP dell’Arabia Saudita. Sembra proprio che il fronte Jos Verstappen e Helmut Marko sia cementato all’interno del team grazie alla clausola di Max, anche Christian Horner ha però i suoi “santi in paradiso” all’interno della squadra, è infatti il favorito di buona parte della dirigenza (Horner ha evitato il licenziamento e può restare al suo posto). In un team di intoccabili, pensiamo che probabilmente non accadrà nulla di eclatante nelle prossime settimane, anzi, Red Bull continuerà a essere il team da battere, vedremo però se saremo sconfessati dai fatti.

Su Philips Vision P215W, lampada di segnalazione è uno dei più venduti di oggi.