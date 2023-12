Max Verstappen sicuro: 'Entro 10 anni la Formula 1 sarà elettrica e io non correrò più'

Il futuro di Max Verstappen è ancora tutto da scrivere, per lo meno, quello a lungo termine. Il campione olandese ha sempre spiegato di non voler restare per decenni nel circus e lo ha ribadito anche nelle scorse ore, parlando con i microfoni degli svizzeri Blick.

Max Verstappen, che diverrà forse il pilota più forte di sempre, ha spiegato di aver commesso un grande errore quest'anno: “Quest'anno ho fatto solo un grosso errore. Dove? Ho urtato il muretto dei box a Silverstone. E' piuttosto imbarazzante. Ma anche a Singapore non tutto è andato per il meglio”.

Quindi, parlando del futuro, ha precisato: “Dove vedo la Formula 1 tra dieci anni? Probabilmente il motore termico non ci sarà più Ma il nostro sport sta già diventando più verde e sostenibile. Solo una cosa è certa: Max Verstappen non ci sarà più!”.

Secondo l'olandese la Formula 1 abbandonerà prima o poi la benzina, anche se lo scenario non sembra molto fattibile visto che fino ad oggi il circus ha sempre escluso tale ipotesi.

Solamente lo scorso febbraio il CEO F1 Domenicali aveva spiegato che “La Formula 1 non sarà mai elettrica”, ma il buon Max pensa evidentemente il contrario. La cosa certa è che nel 2033 il pilota non farà più parte del circus.

Ad oggi il contratto con Red Bull scadrà nel 2028 e al termine del 2025 la vettura campione del mondo cambierà motore, passando da Honda a Ford: “Domineremo ancora? Una domanda difficile, un grosso punto interrogativo. A Milton Keynes centinaia di persone stanno lavorando a questo progetto. Non vogliamo essere colti di sorpresa nel 2026. Speriamo che sia un razzo. Vedremo”, ha concluso.

Un'intervista senza dubbio interessante quella di Max Verstappen, che secondo gli addetti ai lavori, a cominciare dal fidato Helmut Marko, non avrebbe dato ancora il meglio di se: per il 2024 si preannuncia un'altra vittoria del campionato a mani basse?