Max Verstappen contro lo show di apertura di Las Vegas: 'Mi sono sentito un pagliaccio'

Siamo entrati decisamente nel weekend che ci accompagnerà al Gp di Las Vegas, gara che come da date del campionato di Formula 1 2023 si disputerà domenica prossima, 19 novembre 2023.

Dopo il parere contrario di Bernie Ecclestone, secondo cui Las Vegas non ha nulla a che vedere con la Formula 1, è giunto anche quello lapidario di Max Verstappen, campione del mondo con la sua Red Bull.

All'olandese non è in particolare andato a genio lo show di apertura che si è tenuto nelle scorse ore dalle parti di Las Vegas, una classica “americanata” in cui non sono mancati giochi di luci, musica e grandi annunci.

Di fatto i piloti hanno sfilato su un palco di fronte a migliaia di persone ed è ben noto e risaputo come Verstappen sia un purista che non ami le luci della ribalta. Ad esempio non sono un segreto le critiche rivolte alla serie tv Netflix, Drive to Survive, così come quelle alle Sprint Race, e le sue "accuse" sono tornate puntuali verso la città del peccato.

"Durante i 30 minuti di presentazione di noi piloti – ha detto, come si legge sulla pagina Facebook di HammerTime - mi sono sentito un pagliaccio. L’aspetto sportivo rappresenta il solo 1% e lo show il 99%. Io comprendo l’importanza del business, ma al tempo non posso nascondere il mio punto di vista su quello che mi interessa di più, ovvero il correre e le performance".

Il campione di Hasselt ha poi rincarato la dose: “A mio avviso dovremmo chiaramente saltare questo genere di cose. Sembri un clown a startene fermo lassù. La pista non credo che sia molto entusiasmante. Per quanto mi riguarda, i circuiti cittadini già non sono avvincenti e ancor di più con queste macchine troppo pesanti. Quando l'aderenza è bassa, come dovrebbe essere qui, è un altro aspetto che non aiuta".

Il buon Max ha chiosato: “Sarà un bel panorama, voleremo sulla Strip ma la tracciatura in sé non è delle più appassionanti. Al volante di una Formula 1 c'è molto più divertimento quando hai curve veloci e qui non ce ne sono molte".