Max Verstappen rimbalzato al noleggio auto: troppo giovane per una Mercedes AMG GT

Il colmo per il campione Max Verstappen? Provare a noleggiare un’auto da 300 km/h ed essere rimbalzato perché troppo giovane. Sembra una sorta di pesce d’aprile ma, visto che siamo a dicembre, è una storia accaduta davvero in Portogallo.

Con il Campionato del Mondo 2023 di Formula 1 ormai concluso, il tre volte campione Max Verstappen si è concesso una vacanza di fine anno nell’Algarve. L’olandese ha ben pensato di noleggiare un’auto per girare in tutta libertà nel Paese, scegliendo ovviamente un modello estremamente sportivo come la Mercedes AMG GT, una vettura da ben 523 CV che Verstappen potrebbe guidare a occhi chiusi. La risposta del noleggio Sixt a cui si è rivolto? Troppo piccolo d’età per guidare una vettura di quel tipo: la società concede noleggi di questo calibro soltanto a chi ha almeno 30 anni.

Anche se può sembrare assurdo, le regole sono regole... Pur essendo tre volte campione del mondo di F1, Max Verstappen ha all’anagrafe 26 anni, compiuti lo scorso mese di settembre. Per la Sixt, bisogna avere almeno 30 anni per guidare una vettura capace di raggiungere i 313 km/h. Una regola ragionevole che ci riporta alla mente il tragico episodio della Lamborghini Urus noleggiata a youtuber poco più che ventenni a Casal Palocco (youtuber si schiantano con la Lamborghini Urus vicino Roma), un episodio finito in tragedia e costato la vita a un bimbo di 5 anni lo scorso mese di giugno.

Anche in riferimento a questo, ripetiamo che si tratta di una regola più che sensata, applicata a Max Verstappen però fa quasi ridere. Nonostante questo il campione ha dovuto optare per una vettura meno estrema, Sixt non ha concesso eccezioni.