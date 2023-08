Max Verstappen resta umile: in vacanza in Sardegna con la borsa dell'Eurospin

Ha fatto il giro del web uno scatto con protagonista Max Verstappen, quello che diventerà il pilota più forte di sempre, in vacanza in Sardegna. L'olandese volante si trova attualmente in Sardegna e per l'occasione ha sfoggiato un oggetto particolare.

Come fatto notare dalla pagina Facebook “Andare a Pesca con un'Audi R18”, il buon Max Verstappen, protagonista di un battibecco con Labiase due weekend fa, è stato avvistato con la borsa mare dell'Eurospin.

“Non importa che tu abbia vinto 2 Titoli Mondiali e 45 Gran Premi – sottolinea la pagina Facebook - non importa che tu abbia siglato 27 pole position e 27 giri più veloci in gara, non importa che tu sia salito 89 volte sul podio e abbia conquistato 8 hat tricks. Quando si tratterà di andare in spiaggia in Italia, tu userai sempre e soltanto una cosa: la borsa dell’Eurospin. Max Verstappen uno di noi”.

Numerosissimi i commenti sotto il post, per lo più di utenti sorpresi e ironici, come ad esempio chi scrive “Da questo momento Max mio nuovo idolo!”, e ancora: “È un vero campione solo se porta tutta la spesa in un solo viaggio”. C'è chi scrive: “La spesa intelligente”, ricordando il famoso claim della catena di supermercati, ma anche: “Rigorosamente piena di best brau”, con riferimento alla birra venduta al discount.

E ancora: “Da un lato mi spiace dirlo perché ci fa patire le pene dell’inferno ma dall’altro non si può non amare l’ignoranza di Max oltre al suo talento smisurato”. Infine un utente conclude: “Diciamo che pare dalla foto che stia entrando alla Marina di Portisco, cioè un luogo mooolto vipsss. Entrarci con la busta di Eurospin è favoloso, come me quando vado al Poetto e non ho voglia di farmi lo zaino! #MaxVersrappen uno di noi!”.

Come spiegato proprio dall'ultimo utente, Max Verstappen si trova attualmente a Portisco, splendida località della Costa Smeralda a metà strada circa fra Porto Rotondo e Porto Cervo, famosa per il suo porticciolo nonchè le spiagge e le sue acque cristalline.

Max Verstappen è sbarcato sull'isola sarda la scorsa settimana tramite un volo privato, ed in suo compagnia vi era la fidanzata 25enne Kelly Piquet e la figlia avuta dalla stessa con Gasly. I tre sono stati immortalati prima a La Maddalena, dove hanno pranzato al ristorante La Scogliera di Porto Massimo, dopo di che si sono spostati appunto a Portisco dove stanno proseguendo la loro vacanza sfruttando al meglio lo stop della Formula 1.