Max Verstappen 'rapito' da Penelope durante gara su Twitch: il simpatico siparietto

Max Verstappen, oltre ad essere un formidabile pilota di Formula 1, è anche un abilissimo videogiocatore. Forse non tutti sanno che l'olandese volante è considerato uno dei più forti gamer sulla piazza per quanto riguarda i simulatori di corse.

Verstappen, anche se ha smentito la presenza di un simulatore sul suo jet privato, passa svariate ore incollato allo schermo del computer, quella che è la sua più grande passione subito dopo la Formula 1. O forse bisognerebbe dire subito dopo la "figlioccia".

Il pilota Red Bull vive infatti con la sua compagna, Kelly Piquet, e la figlia della stessa (avuta con Daniil Kvyat), la splendida Penelope. Durante l'ultima diretta via Switch, mentre Max stava guidando virtualmente la sua Ferrari, la piccola ha interrotto il pilota.

Nel video, che trovate qui sotto, si sente chiaramente la bimba chiamare Verstappen: “Maax!”, e lo stesso rispondere “Sì sto arrivando P”. Verstappen era atteso per un gioco da Penelope, precisamente una finta colazione con tanto di tea, e alla fine il due volte campione del mondo è stato costretto a cedere alle richieste della bimba, staccando la spina al simulatore.

Nonostante il pilota Red Bull sia riuscito a respingere gli attacchi dei suoi colleghi sui circuiti di tutto il mondo, nulla ha potuto nei confronti di Penelope, che è riuscita a rapirlo senza neanche pregarlo troppo a dire il vero.

In ogni caso al buon Max non è andata così male visto che il pilota è riuscito a terminare la sua gara per poi abbandonare il “post-corsa” per appunto andare a giocare con Penelope: “Scusate, devo andare”, le parole di Max ai colleghi streamer.

Il siparietto è stato immortalato dalla telecamera presente nella stanza del pilota e nel giro di breve tempo è divenuto virale, conquistando i telespettatori: un cuore davvero d'oro.

Hanno senza dubbio creato meno dolcezza le parole di Verstappen sulle strategie Ferrari emerse qualche giorno fa: Max si è preso beffa del muretto box della Rossa e anche in questo caso le sue parole hanno fatto il giro del mondo.