Max Verstappen non va in vacanza: in pista con una Ferrari 296 GT3

Nel bel mezzo di questa pausa invernale, Max Verstappen ha deciso di darsi alla pista a bordo di una Ferrari 296 GT3. Nonostante la chiusura della stagione di Formula 1 del 2023, che ha visto trionfare di netto il pilota olandese, Verstappen sembra non avere intenzione di staccare la spina.

Il tre volte campione del mondo ha deciso infatti di investire nella categoria GT3 attraverso il suo team ufficiale chiamato "Verstappen.com". La passione del pilota Redbull per questa specifica disciplina automobilistica parte da lontano: egli infatti ha potuto sperimentare più volte le sensazioni in pista con queste auto attraverso i simulatori di guida, che considera molto importanti per la crescita professionale di un pilota (ecco tutti i record infranti da Max Verstappen solo in questa stagione).

Verstappen lancerà la sua personale squadra GT3 già a partire dal 2025, con l'obiettivo di macinare fin da subito successi. Non sappiamo ancora molto su chi sarà il costruttore che realizzerà la vettura del team Verstappen, le vari opzioni (che includono Ferrari, Ford, Porsche, Bmw, ma anche Mercedes) sembrano essere potenzialmente tutte valide.

Passando invece a una delle questioni più spigolo che riguardano il mondo della Formula 1, Jean Todt ha rivelato che la questione crashgate è ancora un nodo aperto e che Alonso ha le sue buone ragioni per rivendicare il mondiale del 2008.