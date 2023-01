Max Verstappen modifica il suo jet privato: installato un simulatore di guida

Max Verstappen è un vero e proprio stakanovista e se qualcuno avesse dei dubbi si dovrà ricredere leggendo la notizia che stiamo per riportarvi. Il due volte campione del mondo ha deciso di farsi installare un simulatore di guida sul suo jet privato, così da 'lavorare' anche quando in volo.

Max Verstappen, che recentemente ha acquistato una Ferrari, ha deciso di effettuare una curiosa modifica al suo velivolo, ovvero, installare un simulatore di guida di ultimissima generazione. Chi conosce un po' il due volte campione del mondo di Formula 1 sa che nel corso degli ultimi anni lo stesso ha sviluppato una vera e propria ossessione per i simulatori di guida al punto che in Red Bull è lui stesso a partecipare a tutte le sessioni senza che i collaudatori possano avere spazio come accade negli altri team.

Recentemente aveva inoltre fatto il giro del web la sua sfuriata in diretta Twitch nei confronti degli organizzatori della 24 Ore di Le Mans 2023 Virtuale, colpevoli a suo modo di vedere di non aver accolto il suo ricorso dopo aver avuto alcuni problemi di connessioni che ne avevano compromesso la prestazione mentre si trovava in vetta.

Ovviamente dopo quell'episodio il buon Max non ha affatto appeso il volante al chiodo, anzi, ha intensificato ancor di più l'allenamento, spendendo migliaia di euro per farsi installare un suggestivo simulatore ad alta quota. A confermarlo è stato il superconsigliere della Red Bull Helmut Mark, parlando nelle scorse ore con Sport1: “Dopo la Le Mans 24 ore virtuale si ritirerà dai simulatori? È vero il contrario. Ha persino convertito il suo aereo privato in modo da poter utilizzare un simulatore in volo. Ma anche questa è una buona cosa perché Max ha bisogno di questa distrazione. In ogni caso, non gli ha fatto alcun male in precedenza”.

Max Verstappen ha acquistato nel 2021 un Dassault Falcon 900-EX da 13 milioni di euro con una livrea di colore grigio e arancione in omaggio all'Olanda. Il jet può ospitare fino a 12 persone e sono presenti anche un bar e una camera da letto matrimoniale. Chiudiamo con un'ultima curiosità sul due volte campione del mondo di Formula 1: recentemente Max Verstappen ha fatto prendere una multa all'autodromo di Imola per il troppo rumore.