Max Verstappen in Mercedes, Hamilton: 'Il mio salto in Ferrari dimostra che è possibile'

Il Campionato Mondiale di F1 ha corso soltanto la sua prima gara, nonostante questo il circus è in subbuglio e non per questioni prettamente sportive. In casa Red Bull sta tenendo banco la telenovela Horner, in lotta figurata con Jos Verstappen, padre di Max. Questo potrebbe portare via il campione da Red Bull Racing e spingerlo verso Mercedes?

Procediamo con calma e facciamo un breve recap. È assodato che qualcuno stia cercando di far fuori il Team Principal Red Bull Racing Christian Horner, non più “simpatico” a diverse figure eccellenti che ruotano all’interno della squadra. Una di queste potrebbe essere il padre di Max Verstappen, Jos, in rotta con Horner per questioni che - a quanto pare - esulano dal mondo sportivo. Sul web si è parlato di una “rivalità amorosa”, non vogliamo però navigare le acque del gossip, preferiamo restare sul balletto delle poltrone, anzi dei sedili. Secondo molti Red Bull Racing sarebbe di fronte a un bivio: mantenere a tutti i costi Horner al suo posto e rischiare di perdere Max Verstappen oppure tenere saldo Verstappen e perdere Horner.

Mettiamo il caso che Verstappen decida davvero di andarsene, magari spinto dal volere del padre, potrebbe davvero andare in Mercedes? Secondo Lewis Hamilton “sarebbe assolutamente possibile”. Ricordiamo che l’attuale pilota Mercedes passerà alla Ferrari nel 2025, lasciando insomma un posto vacante nel team tedesco. George Russell sta probabilmente solo aspettando di diventare il pilota principale della scuderia, qualora arrivasse Super Max però questo non accadrebbe... “La mia scelta di andare in Ferrari nel 2025 dimostra che tutto è possibile, i prossimi 6 mesi saranno particolarmente interessanti” ha detto Hamilton. “Non vi sto dando un grande scoop, sono sicuro che Max sia in lizza per prendere il mio posto, allo stesso tempo però non capisco perché dovrebbe lasciare una monoposto che va così bene, secondo me è legato al suo team”. Anche noi pensiamo che Verstappen sia in qualche modo legato a Red Bull e alla sua monoposto, che sembra cucita appositamente su di lui, in campo però sono scese “forze” che vanno al di là delle mere prestazioni sportive.

“Non sono sorpreso che Mercedes sia interessata ad avere Max” ha continuato Hamilton, “È un pilota eccezionale e ogni team vorrebbe avere il miglior talento possibile. Inoltre monopolizzerebbe l’attenzione, porterebbe un sacco di sponsor, insomma, per Mercedes sarebbe fantastico averlo in squadra. Per me sarebbe una mossa senza senso, visto ciò che sta facendo in Red Bull, sportivamente parlando però sarebbe molto interessante vederlo in Mercedes”.

Ma cosa pensa Max Verstappen stesso di questo rumor riguardante Mercedes? “Questo team [Red Bull, ndr] ha fatto moltissimo per me e io mi trovo benissimo, la mia intenzione è assolutamente di rimanere. Nella vita però non puoi mai dire con certezza come andranno le cose. Di sicuro al momento sono tranquillo, la macchina va alla grande, sono davvero contento del mio team, non ho alcun motivo per andar via”. Chissà se il padre la pensa in modo diverso...